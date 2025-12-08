AKTUELNO

ALIJA BALIJAGIĆ OSUĐEN NA 40 GODINA ROBIJE! Pred sudom priznao dvostruko ubistvo, do detalja ispričao kako je usmrtio BRATA I SESTRU

Alija Balijagić osuđen je danas na 40 godina zatvora zbog teškog ubistva brata i sestre, Jovana (60) i Milenke Madžgalj (69), u Sokocu 25. oktobra prošle godine.

Alija Balijagić je osuđen u Višem sudu u Bijelom Polju.

Tužiteljka Vanja Rakonjac kazala je 5. novembra, na ročištu na kome su date završne reči, da je svim izvedenim dokazima potvrđeno da je Balijagić počinio delo na način opisan optužnicom.

Ona je tada podsetila da je Balijagić priznao delo detaljno ga opisujući i da je u vreme izvršenja, kako je to potvrđeno nalazom psihijatra i psihologa, bio u uračunljivom stanju.

"Balijagić je opisao da je da se vratio kod kuće Madžgalja kada je pao mrak, uzeo betonski blok i postavio ga ispod prozora, popeo se na isti i posmatrao oštećene. Dalje navodi da je u trenutku kada je Jovan ustao i uzeo daljinski od televizora u ruke, pucao dok je on bio njemu bočno okrenut, pri čemu je istakao da je u Milenku pucao jer je pozvala policiju, a da je drugi metak ispalio iz humanih razloga", kazala je 5. novembra Rakonjac.

Ona je tada napomenula da je Balijagić u svojoj izjavi kazao da je u Jovana pucao zato što je bio grub prema njemu i što ga je oterao od kuće i rekao mu "da se gubi da ga više ne vidi", ali da iz izvedenih dokaza proizilazi da je delo počinio hladnokrvno na podmukao način u trenutku kada to nisu očekivali, kada su bili opušteni u svom domu ne očekujući nikakav napad, te da je postupao sa direktnim umišljajem.

"U DNK veštačenju Forenzičkog centra Balijagićevi tragovi nađeni su na delovima prozora, stakla, maramici na podu, fioci ladice, podu, plastičnoj kanti sa sirom, nađeni DNK tragovi Balijagića", kazala je 5. novembra tužiteljka, koja je za Balijagića zatražila najstrožu kaznu po zakonu.

