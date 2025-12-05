STIGLI NALAZI VEŠTAKA: Alija Balijagić u trenutku dvostugog ubistva BIO URAČUNLJIV

Balijagić je ranije priznao da je 25. oktobra prošle godine, hicima iz lovačke puške, u njihovom domu, ubio brata i sestru Jovana (60) i Milenku Madžgalj (69).

Alija Balijagić bio je uračunljiv u trenutku kada je izvršio dvostruko ubistvo u Sokocu kod Bijelog Polja.

To se navodi u nalazu nakon izvršenog pregleda psihološkinje Nataše Vuković i specijalistkinje psihijatrije dr Mirjane Varagić, koji je pročitan juče u nastavku suđenja Balijagiću u Višem sudu u Bijelom Polju.

Balijagić je ranije priznao da je 25. oktobra prošle godine, hicima iz lovačke puške, u njihovom domu, ubio brata i sestru Jovana (60) i Milenku Madžgalj (69).

„Na osnovu obavljenog psihološko-psihijatrijskog pregleda i analize načina izvršenja dela koje mu se stavlja na teret, Alija Balijagić je postupao u skladu sa antisocijalnim obrascem ličnosti, bez znakova psihičkih poremećaja koji bi uticali na njegovu sposobnost da shvati značaj svog dela i da upravlja svojim postupcima, odnosno bio je uračunljiv“, stoji u nalazu.

Na osnovu psihijatrijsko-psihološkog pregleda i psihološkog testiranja, u mišljenju se navodi da kod Balijagića nisu evidentirani znaci akutnog niti hroničnog duševnog oboljenja, zaostalog duševnog razvoja, isti funkcioniše na nivou prosečne inteligencije, bez znakova organskog oštećenja moždanih funkcija i znakova razvijenih bolesti zavisnosti.

„Utvrđeno je prisustvo poremećaja ličnosti, koji po dijagnostičkim kriterijumima odgovara tipu disocijalni (antisocijalni) poremećaj ličnosti – F60.2, sa izraženim narcisoidnim crtama ličnosti“, navodi se u nalazu, pojašnjavajući da antisocijalni poremećaj ličnosti sa narcisoidnim crtama ličnosti predstavlja trajni, nefleksibilan i maladaptivan obrazac funkcionisanja jedne osobe, odnosno strukturalni poremećaj u formiranju ličnosti, proteže se kroz ceo život i ne predstavlja duševno oboljenje.

Uz očuvane intelektualne kapacitete, odsustvo duševne bolesti i utvrđen antisocijalni poremećaj ličnosti, Balijagić je sposoban da jasno razgraniči dozvoljene od nedozvoljenih radnji, preuzme odgovornost za svoje postupke, ali u svom postupanju zanemaruje opšte prihvaćene socijalne, moralne i etičke norme u korist svog nagonsko-emocionalnog komfora.

„Ponašanje Alije Balijagića tokom odigravanja kritičnog događaja karakteriše osvetnički obrazac ponašanja karakterističan za antisocijalni poremećaj ličnosti, odsustvo empatije i moralne inhibicije uz očuvane kognitivno-mnestičke voljne psihičke funkcije. Iako je postupak motivisan afektom ‘ponosa’, povređenosti i osvetoljubivosti (proisteklih iz narcisoidnih crta ličnosti), on je planiran, vremenski odvojen od inicijalnog događaja, i realizovan sa punom svešću o posledicama“, stoji u mišljenju, uz napomenu da je njegovo postupanje i nakon samog ubistva usmereno na zaštitu sopstvenih interesa, izbegavanje kazne i odgovornosti, uz jasan plan zaštite i doslednost.

Navodi se i da dugogodišnji boravak u zatvoru nije uticao na njegovo zdravstveno stanje u pogledu sposobnosti shvatanja preduzetih radnji i njihovih posledica, jer nije doveo do psihotične dekompenzacije, niti bitne promene strukture ličnosti Balijagića.

Dragana Raičević iz Forenzičkog centra kazala je da na papirnoj maramici nađenoj u sobi gde se desilo ubistvo nije bilo tri DNK traga, već samo Balijagićev...

Rekla je i da na municiji i pušci koja se nalazila u kući nije bilo Balijagićevih tragova, na šta je Balijagić prokomentarisao:

„Ja sam imao svoju pušku i municiju u torbi i nisam uzimao nikakvo oružje iz kuće“.

Sud je odbio predlog odbrane da se sprovede psihijatrijsko posmatranje u ustanovi zatvorenog tipa.

„Pa evo kako sam razmišljao, šta sam napravio. Ja sam tek sutradan shvatio šta sam uradio. Da sam bio svestan, ne bih to uradio“, kazao je Balijagić, tvrdeći da nije bio svestan svojih postupaka prilikom izvršenja dela.

