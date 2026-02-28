'BOMBARDOVANJE ĆE SE NASTAVITI' Tramp: Hamnei, jedan od najozloglašenijih ljudi u istoriji je mrtav

Američki predsednik Donald Tramp, prokomentarisao je likvidaciju Alija Hamneija, vrhovnog verskog vođe Irana na svojoj društvenoj mreži Trouth Social:

"Hamenei, jedan od najzlijih ljudi u istoriji, je mrtav. Ovo nije samo pravda za narod Irana, već i za sve velike Amerikance, kao i za ljude iz mnogih zemalja širom sveta, koji su ubijeni ili osakaćeni od strane Hameneija i njegove bande krvoločnih SILEDŽIJA", naveo je Tramp i nastavio:

"Nije bio u stanju da izbegne naše obaveštajne i visoko sofisticirane sisteme praćenja i, radeći u tesnoj saradnji sa Izraelom, nije postojalo ništa što je on, ili drugi lideri koji su ubijeni zajedno s njim, mogli da učine. Ovo je jedinstvena, najveća šansa za iranski narod da povrati svoju zemlju. Čujemo da mnogi pripadnici njihove IRGC, vojske, kao i drugih bezbednosnih i policijskih snaga, više ne žele da se bore i da traže imunitet od nas".

"Kao što sam rekao sinoć: Sada mogu da dobiju imunitet, kasnije dobijaju samo smrt! Nadamo se da će se IRGC i policija mirno ujediniti sa iranskim patriotama i raditi zajedno kao jedna celina kako bi zemlji vratili veličinu koju zaslužuje. Taj proces bi uskoro trebalo da započne, jer ne samo da je Hamenei mrtav, već je i sama zemlja, u samo jednom danu, u velikoj meri razorena i čak uništena.

Teško i precizno bombardovanje, međutim, nastaviće se, bez prekida tokom cele nedelje ili onoliko dugo koliko bude potrebno da se ostvari naš cilj — MIR NA BLISKOM ISTOKU I, ZAISTA, U CELOM SVETU! Hvala vam na pažnji povodom ovog pitanja", zaključio je Tramp.

Autor: Marija Radić