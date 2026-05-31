AKTUELNO

Svet

KRAJ NUKLEARNE KRIZE ILI UVOD U TOTALNI RAT? Tramp otkrio šta je Iran obećao, pa poslao jezivu opomenu Teheranu!

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Tanjug AP/Mark Schiefelbein ||

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je Iran pristao da ne razvija nuklearno oružje, što je ključna tačka spora u pregovorima između Vašingtona i Teherana o okončanju rata.

U intervjuu sa Larom Tramp, suprugom Trampovog sina Erika, snimljenom ranije ove nedelje u Beloj kući i emitovanom sinoć na Foks njuzu, predsednik tvrdi da je dobio ove garancije od Teherana. On je naveo da se te garancije odnose i na proizvodnju i na kupovinu nuklearnog oružja.

"Završićemo to na drugačiji način"

Prema rečima Trampa, polako ali sigurno, Sjedinjene Američke Države će dobiti šta žele.

Međutim, američki predsednik je poslao i jasnu opomenu zvaničnom Teheranu ukoliko se ne ispoštuju dogovori.

"Ako ne dobijemo ono što želimo, završićemo to na drugačiji način u Iranu", dodao je američki predsednik.

Autor: D.S.

#Bela kuća

#Donald Tramp

#Foks njuz

#Iran

#Lara Tramp

#Nuklearno oružje

#Pretnja

#Rat

#SAD

#Teheran

#pregovori

POVEZANE VESTI

Svet

IRAN PRISTAO NA TRAMPOVE USLOVE?! Predsednik SAD otkrio u Beloj kući: Usaglasili su se s tim da nikad neće imati NUKLEARNO ORUŽJE! Sad možemo šta hoće

Svet

RAT U GAZI JE GOTOV?! Tramp tvrdi: Mislim da imamo dogovor

Svet

TRAMP ZAPRETIO TEHERANU: 'Ovo je tek početak!' Otkrio koliko će trajati brutalni udari na Iran – Bliski istok u plamenu!

Svet

'PREGOVORI MOGU DA SE ODVIJAJU I BEZ NJIH' Tramp o okončanju rata u Ukrajini: Blizu smo dogovora

Svet

OGLASIO SE TRAMP O PREGOVORIMA SA IRANOM: Lider SAD poručio da je sporazum blizu, pa ostavio otvorena vrata za iznenađenje

Svet

Donald Tramp iz Kanade poslao hitnu poruku Iranu