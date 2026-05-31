KRAJ NUKLEARNE KRIZE ILI UVOD U TOTALNI RAT? Tramp otkrio šta je Iran obećao, pa poslao jezivu opomenu Teheranu!

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je Iran pristao da ne razvija nuklearno oružje, što je ključna tačka spora u pregovorima između Vašingtona i Teherana o okončanju rata.

U intervjuu sa Larom Tramp, suprugom Trampovog sina Erika, snimljenom ranije ove nedelje u Beloj kući i emitovanom sinoć na Foks njuzu, predsednik tvrdi da je dobio ove garancije od Teherana. On je naveo da se te garancije odnose i na proizvodnju i na kupovinu nuklearnog oružja.

"Završićemo to na drugačiji način"

Prema rečima Trampa, polako ali sigurno, Sjedinjene Američke Države će dobiti šta žele.

Međutim, američki predsednik je poslao i jasnu opomenu zvaničnom Teheranu ukoliko se ne ispoštuju dogovori.

"Ako ne dobijemo ono što želimo, završićemo to na drugačiji način u Iranu", dodao je američki predsednik.

Autor: D.S.