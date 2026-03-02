TRAMP ZAPRETIO TEHERANU: 'Ovo je tek početak!' Otkrio koliko će trajati brutalni udari na Iran – Bliski istok u plamenu!

Američki predsednik Donald Tramp uputio je jezivo upozorenje vlastima u Teheranu, poručivši da SAD spremaju još snažnije udare ukoliko Iran ne obustavi svoje aktivnosti.

Dok rat na Bliskom istoku izmiče kontroli, Tramp je prvi put izneo i precizne prognoze o trajanju ove masovne vojne kampanje.

Četiri do pet nedelja pakla?

Predsednik SAD je istakao da je trenutna projekcija vojnih operacija planirana na četiri do pet nedelja, ali je ostavio otvorenu mogućnost za produžetak sukoba.

„Planirano je da operacija traje četiri do pet nedelja, ali bi mogla potrajati i duže. Naši ciljevi su jasni i nećemo stati dok ih ne ispunimo“, izjavio je Tramp novinarima, naglašavajući da Amerika neće dozvoliti dalju eskalaciju iranskih pretnji.

"Sve opcije su na stolu"

Tramp je upozorio da su dosadašnji udari samo deo šireg plana za potpuno neutralisanje iranskih vojnih i nuklearnih kapaciteta. On je ponovio da Amerika ima „najmoćniju vojnu silu na svetu“ i da je spremna da je upotrebi u punom kapacitetu ako Iran pokuša da uzvrati.

Ova izjava dolazi u trenutku kada se region suočava sa najtežom krizom u poslednjih nekoliko decenija, a saveznici i neprijatelji širom sveta sa zebnjom prate svaki sledeći potez Bele kuće.

Autor: D.S.