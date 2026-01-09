IRAN GORI, TRAMP ZAPRETIO! Narod ruši režim, internet ugašen: Ako krenete da ubijate, SRAVNIĆEMO VAS!

Dok Iranom besne najmasovniji protesti u poslednjih nekoliko godina, američki predsednik Donald Tramp poslao je brutalno upozorenje režimu u Teheranu.

Iran je odsečen od sveta, internet je ugašen, a broj žrtava raste iz sata u sat.

Tramp: Udarićemo veoma snažno

Predsednik SAD Donald Tramp poručio je da Amerika pažljivo prati situaciju i da neće sedeti skrštenih ruku ako iranske vlasti krenu u krvavo gušenje demonstracija.

"Veoma jasno sam rekao: ako počnu da ubijaju ljude kao u prošlosti, umešaćemo se. Udarićemo ih tamo gde ih boli", izjavio je Tramp, naglasivši da to ne znači ulazak kopnenih trupa, već žestoku vazdušnu odmazdu.

Haos na ulicama: Pao drugi najveći grad?

Situacija na terenu je kritična. Tramp tvrdi da je Mašhad, grad sa četiri miliona stanovnika, pao u ruke demonstranata i da su ga snage režima napustile. U Teheranu su zabeležene scene rušenja spomenika i skidanja zastava Islamske Republike, dok se ulicama ori "Smrt diktatoru".

Krvavi bilans: Stradala i trogodišnja devojčica

Prema nezvaničnim podacima, u nemirima je do sada poginulo 42 ljudi, među kojima je i trogodišnja devojčica u Kermanšahu. Uhapšeno je više od 2.200 osoba, a teheranski tužilac je već zapretio smrtnim kaznama za sve koji su učestvovali u "rušilačkim pohodima".

Garda sprema odmazdu, internet ugašen

Iranska revolucionarna garda (IRGC) nazvala je proteste "terorističkim incidentima" i najavila krvavu odmazdu. Kako bi sprečili širenje snimaka brutalnosti, iranske vlasti su uvele potpunu blokadu interneta, pa je država praktično u informativnom mraku već više od 24 sata.

Autor: Dalibor Stankov