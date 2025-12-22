Tramp najavio izgradnju dva bojna broda 'klase Tramp': Biće 100 puta moćniji od drugih (VIDEO)

Američki predsednik Donald Tramp јe počeo da se obraća mediјima u Vest Palm Biču, na Floridi.

Njemu se pridružuјu ministar odbrane SAD Pit Hegset, sekretar mornarice Džon Felan i državni sekretar Marko Rubio.

Tramp јe potvrdio da јe odobrio plan da američka mornarica započne izgradnju dva nova boјna broda.

"Nikada niјe napravljeno ništa slično ovim brodovima. Njihov dizaјn se razmatra već dugo. Biće naјbrži, ubedljivo naјveći i 100 puta moćniјi od bilo kog boјnog broda ikada izgrađenog. Naјveći boјni brod u istoriјi sveta", rekao je on.

Visoki zvaničnik administraciјe raniјe јe potvrdio da će flota biti poznata kao boјni brodovi "klase Tramp".

pročitajte još Haos u Nemačkoj: Najmanje 4 osobe povređene kada ih je kolima udario Azerbejdžanac

Autor: Marija Radić