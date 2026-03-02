TRAMP OTKRIO 4 KLJUČNA CILJA NAPADA: Uništavamo im mornaricu i rakete, Iran nikada neće imati nuklearno oružje!

Predsednik SAD Donald Tramp obrazložio je razloge za masovne vazdušne udare na Iran, ističući četiri glavna cilja tekuće vojne operacije.

Tokom ceremonije dodele Medalje časti u Beloj kući, Tramp je poručio da su „ciljevi Amerike jasni“ i da se sprovode iz sata u sat.

Četiri stuba operacije protiv Teherana:

Uništenje raketnih kapaciteta: Tramp je naveo da SAD sistematski uništavaju iranske zalihe raketa, ali i postrojenja za njihovu proizvodnju. „To se dešava svakog časa“, naglasio je predsednik.

Anihilacija mornarice: Prema njegovim rečima, iranska mornarica trpi katastrofalne gubitke. „Već smo izbacili iz stroja 10 brodova. Oni su na dnu mora“, poručio je Tramp.

Kraj nuklearnih ambicija: Predsednik je istakao da će ovi udari osigurati da Iran „nikada ne dobije nuklearno oružje“, optuživši prethodnu administraciju da je ranijim sporazumima ostavila otvoren put Teheranu ka atomskoj bombi.

Presecanje finansiranja terorizma: Poslednji cilj je potpuno onemogućavanje iranskog režima da naoružava, finansira i usmerava terorističke grupe van svojih granica.

Propali pregovori uvod u napad

Tramp je otkrio da su vojnoj akciji prethodili pokušaji pregovora o novom sporazumu, ali da je Teheran više puta odustajao u poslednjem trenutku.

„Mislili smo da imamo dogovor, ali su se oni povukli. Rekao sam – sa ovim ljudima ne možeš da pregovaraš, moramo to da uradimo na pravi način“, izjavio je Tramp u Istočnoj sobi Bele kuće.

Napadi, koji su počeli u subotu rano ujutru, nastavljeni su i tokom ponedeljka, a Bela kuća poručuje da se operacija nastavlja do potpunog ispunjenja zacrtanih ciljeva.

