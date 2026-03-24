IRAN PRISTAO NA TRAMPOVE USLOVE?! Predsednik SAD otkrio u Beloj kući: Usaglasili su se s tim da nikad neće imati NUKLEARNO ORUŽJE! Sad možemo šta hoćemo!

Izvor: Blic, Foto: Tanjug AP/Jose Luis Magana ||

Predsednik SAD Donald Tramp je rekao je novinarima u Ovalnom kabinetu da se Iran "usagalsio sa tim da nikada neće imati nuklearno oružje".

- Iran razgovara sa Vašingtonom i "oni govore razumno" - rekao je američki predsednik.

Na pitanje da li bi poslao svoje izaslanike Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera da razgovaraju o miru sa Irancima, Tramp je rekao: "Trenutno smo u pregovorima. Oni to rade zajedno sa Markom, Džordžom Dejvidsonom".

- Druga strana, mogu vam reći, želela bi da sklope dogovor - dodao je Tramp.

- Ko ne bi da si na njihovom mestu? Njihova mornarica je nestala, njihovo vazduhoplovstvo je nestalo, njihove komunikacije... sva njihova protivvazdušna odbrana, njihove rakete - rekao je predsednik SAD.

- Možete li navesti jednu stvar koja nije nestala? Ili jednu stvar koja dobro funkcioniše? - upitao je Tramp

Donald Tramp je dodao: "Slobodno lutamo po Teheranu. Možemo da radimo šta god želimo".

Autor: D.Bošković

