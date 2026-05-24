OGLASIO SE TRAMP O PREGOVORIMA SA IRANOM: Lider SAD poručio da je sporazum blizu, pa ostavio otvorena vrata za iznenađenje

Predsednik SAD Donald Tramp oglasio se na društvenoj mreži Truth Social povodom pregovora sa Iranom o okončanju rata i poručio da proces napreduje „uredno i konstruktivno“, uz naglasak da Teheranu neće biti dozvoljeno da razvije ili nabavi nuklearno oružje.

U svojoj opširnoj objavi, Tramp je kritikovao prethodni nuklearni sporazum sa Iranom (JCPOA), postignut tokom mandata bivšeg predsednika Baraka Obame, nazivajući ga „jednim od najgorih sporazuma koje je Amerika ikada sklopila“.

Prema njegovim rečima, taj dogovor je predstavljao „direktan put ka razvoju nuklearnog oružja u Iranu“, dok je aktuelni pregovarački proces, kako tvrdi, potpuno suprotan.

Tramp je naveo i da je svojim predstavnicima poručio da ne žure sa postizanjem sporazuma, ocenjujući da je „vreme na strani SAD“. Dodao je da će postojeće mere ostati na snazi dok dogovor ne bude finalizovan, sertifikovan i potpisan.

– Obe strane moraju da odvoje vreme i da to urade kako treba. Ne sme biti grešaka – poručio je Tramp.

Američki predsednik ocenio je da odnosi Vašingtona i Teherana postaju „profesionalniji i produktivniji“, ali je ponovio da Iran ne može da poseduje nuklearno oružje.

U istoj objavi zahvalio je državama Bliskog istoka na saradnji i podršci, uz napomenu da bi regionalna saradnja mogla biti dodatno ojačana širenjem Avramovog sporazuma.

Tramp je pritom nagovestio i mogućnost da se Iran jednog dana pridruži tom sporazumu.

– Ko zna, možda bi i Islamska Republika Iran želela da se pridruži – naveo je Tramp.

Prethodno je američki državni sekretar Marko Rubio izjavio da je postignut „značajan napredak“ u pregovorima sa Iranom, dok se i dalje čeka konačan dogovor.

Prema nezvaničnim informacijama, pojedini regionalni lideri navodno su pozvali Trampa da prihvati okvirni sporazum, dok iranski mediji navode da Teheran nije pristao na nove uslove u vezi sa nuklearnim programom.

Autor: D.S.