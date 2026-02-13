OGLASIO SE TRAMP O EPSTAJNOVIM DOSIJEIMA: Odbrusio demokratama, pa udario i na svoje! Ja sam potpuno nevin!

Bivši predsednik SAD, Donald Tramp, oglasio se na svojoj društvenoj mreži Truth Social povodom svedočenja državne tužiteljke Pem Bondi o „Epstajnovim dosijeima”.

Trampov odgovor na "Epstajnove fajlove": Sve nazvao nameštaljkom i "lovom na veštice"! pic.twitter.com/ppx6J0vIcx — Silvana (@Silvana71376830) 13. фебруар 2026.

U podužoj objavi, Tramp je pružio punu podršku Bondijevoj, ali i iskoristio priliku da žestoko napadne svoje političke protivnike, pa čak i kolege iz Republikanske partije, prenosi CNN.

„Bondi je bila fantastična”

Tramp je pohvalio nastup Pem Bondi tokom višečasovnog ispitivanja pred odborom, navodeći da je bila „fantastična pod vatrom radikalnih levičarskih ludaka”. On je istakao da je proces oko Džefrija Epstajna za njega gotova stvar jer je, kako tvrdi, „100% oslobođen svih optužbi”.

Udar na „izdajnika” iz sopstvenih redova

Posebno oštar Tramp je bio prema republikanskom kongresmenu Tomasu Masiju, koji je jedan od inicijatora zakona za objavljivanje Epstajnovih dokumenata.

Tramp ga je nazvao „gubitnikom” i „RINO kongresmenom” (republikanac samo po imenu).

Optužio ga je da se „besciljno bori protiv agende mržnje i gluposti” i poručio mu da ga protivnici „uništavaju u anketama”.

„Niko nije mario za Epstajna dok je bio živ”

Donald Tramp je optužio Demokrate da aferu „Epstajn” koriste isključivo za politički obračun sa njim.

„Nikoga nije bilo briga za Epstajna dok je bio živ; marili su za njega samo kada su mislili da mogu da nanesu političku štetu popularnom predsedniku”, napisao je Tramp.

On je zaključio da demokrate pokušavaju da skrenu pažnju sa „ogromnih republikanskih uspeha” baveći se temama poput granica i transrodnih prava, umesto stvarnim problemima.

Autor: Dalibor Stankov