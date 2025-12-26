'SREĆAN BOŽIĆ SVIMA, PA I MRTVIM TERORISTIMA!' Tramp se oglasio nakon smrtonosnog udara u Nigeriji, ministarstvo odbrane objavilo snimak! 'Biće ih još' (VIDEO)

Američki predsednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži "Truth social" povodom napada, a ministarstvo odbrane SAD je kasnije objavilo kratki video koji je izgleda prikazivao lansiranje rakete sa vojnog broda.

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je večeras na svojoj društvenoj mreži "Truth social" da su po njegovom naređenju Sjedinjene Dražve izvršile "snažan i smrtonosan" udar protiv ISIS-a na severozapadu Nigerije.

"Večeras su, po mom naređenju kao vrhovnog komandanta, Sjedinjene Američke Države izvele snažan i smrtonosan udar protiv terorističkog ološa ISIS-a na severozapadu Nigerije, koji su ciljali i svirepo ubijali, pre svega, nevine hrišćane, u razmerama kakve nisu viđene mnogo godina, pa čak ni vekovima", napisao je Tramp.

Kako je dodao, ranije je "upozorio teroriste da će, ako ne prestanu sa pokoljem hrišćana, uslediti strašna odmazda - i večeras se to dogodilo".

"Ministarstvo rata izvelo je brojne savršene udare, onako kako to samo Sjedinjene Američke Države mogu. Pod mojim vođstvom, naša zemlja neće dozvoliti da radikalni islamski terorizam napreduje. Neka Bog blagoslovi našu vojsku i SREĆAN BOŽIĆ svima, uključujući i mrtve teroriste, kojih će biti još mnogo ako se njihov pokolj hrišćana nastavi", napisao je Tramp u objavi.

Tramp je rekao da je američka vojska „izvršila brojne savršene udare“, dok je Američka afrička komanda (Africom) kasnije izvestila da je napad u četvrtak izveden u koordinaciji sa Nigerijom u državi Sokoto.

Nigerijski ministar spoljnih poslova Jusuf Maitama Tugar rekao je za BBC da je to bila „zajednička operacija“ usmerena na „teroriste“ i da „nema nikakve veze sa određenom religijom“.

Ministratsvo odbrane objavilo video lansiranja rakete sa vojnog broda

Ministarstvo odbrane SAD je kasnije objavilo kratki video koji nije klasifikovan kao tajni i koji je izgleda prikazivao lansiranje rakete sa vojnog broda.

U petak ujutru, nigerijsko ministarstvo spoljnih poslova je u saopštenju saopštilo da vlasti zemlje „ostaju angažovane u strukturiranoj bezbednosnoj saradnji sa međunarodnim partnerima, uključujući Sjedinjene Američke Države, u rešavanju stalne pretnje terorističkog i nasilnog ekstremizma.

The President of Peace, Donald J. Trump, just launched an attack on Nigeria under the premise that he is attacking ISIS and protecting Christians



Didn't he say that ISIS was created by America ?



Why all of a sudden we are witnessing attacks from ISIS all over the world ? pic.twitter.com/IV88c3EZdR — Lara (@TradingLara) 26. децембар 2025.

„Ovo je dovelo do preciznih pogodaka terorističkih meta u Nigeriji vazdušnim napadima na severozapadu“, navodi se u saopštenju.

Grupe koje prate nasilje kažu da nema dokaza koji ukazuju na to da hrišćani bivaju ubijeni više nego muslimani u Nigeriji, koja je otprilike podjednako podeljena između sledbenika dve religije.

Savetnik nigerijskog predsednika Bole Tinubua rekao je tada za BBC da bi svaka vojna akcija protiv džihadističkih grupa trebalo da se sprovede zajedno.

Danijel Bvala je rekao da bi Nigerija pozdravila pomoć SAD u suzbijanju islamističkih pobunjenika, ali je napomenuo da je to „suverena“ zemlja.

Takođe je rekao da džihadisti nisu ciljali pripadnike određene religije i da su ubijali ljude svih vera, ili nijedne.

Predsednik Tinubu je insistirao da u zemlji postoji verska tolerancija i rekao da bezbednosni izazovi pogađaju ljude „raznih vera i regioni“.

Tramp ranije proglasio Nigeriju „zemljom od posebne zabrinutosti“

Tramp je ranije objavio da je proglasio Nigeriju „zemljom od posebne zabrinutosti“ zbog „egzistencijalne pretnje“ koja predstavlja njeno hrišćansko stanovništvo. Rekao je da su „hiljade“ ubijene, bez pružanja ikakvih dokaza.

Ovo je oznaka koju koristi američki Stejt department, a koja predviđa sankcije protiv zemalja „uključenih u teška kršenja verskih sloboda“.

Nakon ove objave, Tinubu je rekao da je njegova vlada posvećena saradnji sa SAD i međunarodnom zajednicom kako bi zaštitila zajednice svih vera.

Džihadističke grupe poput Boko Harama i Islamske države Zapadna Afrika izazivaju haos u severoistočnoj Nigeriji više od decenije, ubivši hiljade ljudi - međutim, većina njih su bili muslimani, prema podacima grupe Acled, koja analizira političko nasilje širom sveta.

BREAKING!!! US Bombs Terrorists In Sokoto State (HAPPENING NOW, Photos) |



Scenes of bomb explosions in Jabo village of Sokoto State on Thursday, shortly after President Donald Trump announced that the US military had launched attack on ISIS targets in Nigeria on his orders.… pic.twitter.com/UvZFPcorOy — Ubasinachi Charles Okafor (@ubasinachimbia) 26. децембар 2025.

U centralnoj Nigeriji takođe se često dešavaju sukobi između uglavnom muslimanskih stočara i poljoprivrednih grupa, koje su često hrišćanske, oko pristupa vodi i pašnjacima.

Smrtonosni ciklusi napada „oko za oko“ takođe su doveli do hiljada ubijenih - ali su zločini počinjeni sa obe strane.

Grupe za ljudska prava kažu da nema dokazi da su hrišćani nesrazmerno meta.

Prošle nedelje, SAD su saopštile da su izvele „masovni udar“ protiv ISIS-a u Siriji.

Centralna komanda SAD (Centcom) je saopštila da su borbeni avioni, borbeni helikopteri i artiljerija „pogodili više od 70 meta na više lokacija širom centralne Sirije“. U napadu su učestvovali i avioni iz Jordana.

