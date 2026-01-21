Tramp: SAD imaju tajno oružje koje je nepoznato ostatku sveta

Sjedinjene Američke Države poseduju tajno oružje koje je nepoznato ostatku sveta, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp.

Tramp je za televiziju Njuz nejšn rekao i da bi to tajno oružje i dalje trebalo da se čuva u tajnosti.

"Imamo oružje za koje niko ne zna, i kažem da je verovatno dobro da se o tome ne priča, ali imamo neke neverovatne vrste oružja", kazao je Tramp.

Pitanje novinara, nakon kojeg se Tramp pohvalio da SAD imaju tajno oružje, ticalo se američke operacije u Venecueli.

Autor: Marija Radić