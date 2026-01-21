AKTUELNO

Svet

Tramp: SAD imaju tajno oružje koje je nepoznato ostatku sveta

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon ||

Sjedinjene Američke Države poseduju tajno oružje koje je nepoznato ostatku sveta, izjavio je danas američki predsednik Donald Tramp.

Tramp je za televiziju Njuz nejšn rekao i da bi to tajno oružje i dalje trebalo da se čuva u tajnosti.

"Imamo oružje za koje niko ne zna, i kažem da je verovatno dobro da se o tome ne priča, ali imamo neke neverovatne vrste oružja", kazao je Tramp.

Pitanje novinara, nakon kojeg se Tramp pohvalio da SAD imaju tajno oružje, ticalo se američke operacije u Venecueli.

Džej Di Vens postaje tata! Potpredsednik SAD objavio srećne vesti, stavio tačku na spekulacije o razvodu

Autor: Marija Radić

