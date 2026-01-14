DANSKA JAČA VOJNO PRISUSTVO NA GRENLANDU! Tramp im poručio da 'izbace' Kinu i Rusiju - Ključni sastanak pomeren iz Bele kuće

Američki predsednik Donald Tramp poručio je danas Danskoj da "izbaci" Kinu i Rusiju sa Grenlanda, ali i ocenio da to jedino mogu da učine Sjedinjene Američke Države.

NATO: recite Danskoj da ih izbaci odatle, sada! Dve pseće zaprege to ne mogu da učine. Mogu jedino SAD - napisao je Tramp na svom nalogu na mreži Istina (Truth Social).

Tramp je u istoj objavi podelio medijski članak u kojem se navodi da su danske bezbednosne službe upozorile o kineskim i ruskim navodnim ciljevima na Grenlandu i Arktiku.

Tramp je ranije danas da je Americi potreban Grenland radi nacionalne bezbednosti i da je od vitalnog značaja za odbrambeni sistem Zlatna kupola koju SAD gradi.

On je na svojoj društvenoj mreži Truth social napisao da bi NATO trebalo da bude predvodnik puta da se dobije Grenland, jer ako to ne učini SAD hoće Rusija ili Kina.

Danska jača vojno prisustvo na Grenlandu

Dansko Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da će nastaviti da jača svoje vojno prisustvo na Grenlandu, autonomnoj teritoriji Danske, usred tenzija izazvanih pretnjama Sjedinjenih Američkih Država.

Resorno ministarstvo je navelo da Kopenhagen vodi "kontinuirani dijalog" sa saveznicima kako bi povećao aktivnosti NATO-a na Arktiku, prenosi BFM.

Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen poručio je juče da Grenland ostaje posvećen Danskoj.

- Ako moramo da biramo između Danske i Sjedinjenih Američkih Država, biramo Dansku - rekao je on.

Sastanak zvanilčnika SAD, Danske i Grenlanda pomeren iz Bele kuće

Sastanak na visokom nivou na kojem će učestvovati američki potpredsednik Džej Di Vens, američki državni sekretar Marko Rubio i ministri spoljnih poslova Danske i Grenlanda, Lars Loke Rasmusen i Vivijan Mocfelt, relociran je iz Bele kuće i biće održan u obližnjoj Ajzenhauerovoj zgradi.

Kako prenosi Gardijan, takva odluka može se posmatrati kao pokušaj da se umanje tenzije tako što će sastanak biti pomeren dalje od američkog predsednika Donalda Trampa, pogotovo nakon njegovih ''eksplozivnih komentara'' o Grenlandu.

Autor: Iva Besarabić