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Tramp tvrdi: Iran je pristao da nema nuklearno oružje

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Jose Luis Magana ||

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je Iran pristao na to da nema nuklearno oružje.

Tramp je, takođe, u intervjuu za podkast "Pod Force One", kazao da je iranski ajatolah Modžtaba Hamnei uključen u pregovore sa SAD-om.

"Već su se složili da neće imati nuklearno oružje", rekao je Tramp.

U istom intervjuu, Tramp je priznao da je imao oštar razgovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, rekavši da nije zadovoljan izraelskim sukobom sa Libanom, prenosi Rojters.

"Ne bih rekao da sam bio ljut. Bio sam pomalo uznemiren njegovim konstantnim sukobima sa Libanom, znate", rekao je Tramp, uz napomenu da se sa Netanjahuom veoma dobro slaže.

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Autor: Marija Radić

#Benjamin Netanjahu

#Donald Tramp

#Intervju

#Iran

#Nuklearno oružje

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