Tramp o sporazumu s Iranom: Jasno navedeno da Teheran neće imati nuklearno oružje

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Mark Schiefelbein

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je u njegovom nuklearnom sporazumu sa Iranom jasno navedeno da Iran neće imati nuklearno oružje.

"CNN je danas rutinski naveo da moj nuklearni sporazum sa Iranom ne govori o nuklearnom oružju, dok je zapravo u njemu jasno navedeno da Iran neće imati nuklearno oružje", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Predsednik SAD je dodao da se "zatim nastavlja, veoma detaljno i sa velikim detaljima, s raspravom o raznim drugim aspektima nuklearnog oružja".

"U stvari, o tome se radi u većem delu sporazuma. CNN, i mnogi drugi mediji sa lažnim vestima, imaju nisku gledanost. Čak i sa novim vlasništvom, malo je verovatno da će ikada biti bolje", zaključio je Tramp.

Autor: S.M.

