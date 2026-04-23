Trampa pitali hoće li upotrebiti nuklearno oružje u Iranu: Pogledajte kako je reagovao

Predsednik SAD Donald Tramp je izrazom lica jasno odgovorio na pitanje da li razmatra da iskoristi nuklearno oružje u sukobu sa Iranom.

Naime, Tramp je delovao uznemireno kada ga je novinar pitao da li bi razmatrao raspoređivanje nuklearnog oružja protiv Islamske Republike.

"Ne, ne bih. Ne treba nam. Zašto mi treba? Zašto bi se postavljalo tako glupo pitanje?", besneo je Tramp.

Američki predsednik je rekao da ne vidi razlog da učini tako nešto.

"Zašto bih koristio nuklearno oružje, kada smo ih potpuno, na veoma konvencionalan način, desetkovali i bez njega. Ne, ne bih ga koristio. Nikome nikada ne bi trebalo dozvoliti da koristi nuklearno oružje", rekao je Tramp.

Podsetimo, pre nekoliko dana podigla se velika prašina kada je penzionisani analitičar CIA-e Lari Džonson rekao da je tokom hitnog sastanka u subotu američki predsednik Donald Tramp pokušao da dođe do nuklearnih kodova.

Trump says he would not use a nuclear weapon against Iran: "A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody." — Disclose.tv, 23. април 2026.

"Jedan izveštaj s tog sastanka u Beloj kući navodi da je Tramp želeo da upotrebi nuklearne kodove, a general Den Kejn ustao je i rekao: 'Ne.' Pozvao se, takoreći, na svoja ovlašćenja kao prvog čoveka vojske. Navodno je došlo do prilično žestoke svađe. U Vašingtonu se događaju neke vrlo neobične stvari", rekao je Džonson, pisao je Mirror.

Celu priču brzo je demantovala Bela kuća.

Autor: S.M.