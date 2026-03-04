TRAMP O NAPADU NA IRAN: Da nismo udarili u roku od dve nedelje, oni bi imali NUKLEARNO oružje

Američki predsednik Donald Tramp govorio je o ratu s Iranom na okruglom stolu u Beloj kući, rekavši da bi operaciju ocenio ocenom 15 od 10.

"Neko je pitao na lestvici od 10 kako bih to ocenio. Rekao sam, otprilike 15", rekao je Tramp okupljenima.

Dodao je da bi Iran imao nuklearno oružje za dve nedelje da Sjedinjene Države nisu izvele napad.

"Da nismo udarili u roku od dve nedelje, oni bi imali nuklearno oružje", rekao je predsednik SAD.

Tramp je pritom rekao da su Sjedinjene Države u vrlo dobroj poziciji.

"U vrlo smo dobroj situaciji, to je sjajan prikaz vojne snage", dodao je.

Konteksta radi, juče je Rafael Grosi, prvi čovek Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), rekao da nema dokaza da Iran razvija nuklearnu bombu.

Istovremeno je upozorio da su velike zalihe obogaćenog uranijum koji je gotovo spreman za vojnu upotrebu a i odbijanje Teherana da inspektorima omogući puni pristup postrojenjima razlog za ozbiljnu zabrinutost.

Dodao je da zbog toga IAEA ne može da garantuje da je iranski nuklearni program isključivo mirnodopski.

Autor: Iva Besarabić