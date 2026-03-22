Tramp dao ULTIMATUM Iranu: Ako ne otvori Ormuski moreuz u roku od 48 sati sledi uništenje

Američki predsednik Donald Tramp je dao ultimatum Iranu od 48 sati da otvori Ormuski moreuz.

On je zapretio da će "uništiti" iranska energetska postrojenja ako ne otvori Ormuski moreuz u roku od 48 sati, što ponovo rizikuje da uzdrma globalna energetska i finansijska tržišta, izveštava Rojters.

Tramp je rekao da će Iranu dati 48 sati da otvori ovaj ključni plovni put ili će se suočiti sa novim talasom napada. Rekao je da će SAD uništiti "razne ELEKTRANE, POČEVŠI OD NAJVEĆE PRVO!"

Ovde je možda mislio na nuklearnu elektranu Bušer, najveću u Iranu, koja je već pogođena prošle nedelje, ili na Damavand, gasno postrojenje blizu Teherana, glavnog grada Irana.

"Pretnja predsednika Trampa sada je postavila 48-časovnu otkucavajuću bombu povećane neizvesnosti nad tržištima. Ako se ultimatum ne povuče, verovatno ćemo videti ‘crni ponedeljak’ na ponovnom otvaranju globalnih berzi, uz nagli pad akcija i značajan rast cena nafte", rekao je tržišni analitičar kompanije IG, Toni Sikamor.

🚨 “If Iran doesn’t FULLY OPEN, WITHOUT THREAT, the Strait of Hormuz, within 48 HOURS from this exact point in time, the United States of America will hit and obliterate their various POWER PLANTS, STARTING WITH THE BIGGEST ONE FIRST…” - President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/htLz1A0Mf7 — The White House (@WhiteHouse) 22. март 2026.

Teheran bi verovatno gađao energetska postrojenja u zalivskim zemljama poput Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara, što bi "produbilo i produžilo bol zbog viših cena energije i uvuklo sukob u širu regionalnu krizu", rekao je Sikamor.

Cene nafte su u petak porasle i dostigle najviši nivo u skoro četiri godine, nakon što je Irak proglasio višu silu na svim naftnim poljima koja razvijaju strane kompanije, Izrael napao veliko gasno polje u Iranu, a Teheran odgovorio napadima na susedne zemlje: Saudijsku Arabiju, Katar i Kuvajt.

Iranski napadi su praktično zatvorili Ormuski moreuz, usko grlo kroz koje prolazi oko petine svetskih zaliha nafte i tečnog prirodnog gasa. Njegovo skoro zatvaranje dovelo je do skoka cena gasa u Evropi i do 35% prošle nedelje, a podstaklo je zemlje širom Azije da traže načine za uštedu energije, uključujući rad od kuće i uvođenje četvorodnevne radne nedelje.

Ovi događaji ukazuju da se rat na Bliskom istoku, sada u četvrtoj nedelji, kreće u opasnom novom pravcu.

U nedelju ujutru sirene širom Izraela upozorile su na novi talas napada iz Irana, dok su se stanovnici budili uz prizore velike štete u južnim gradovima Dimoni i Aradu.

Autor: Marija Radić