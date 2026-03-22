'AKO TO URADITE, GOTOVO JE' Iran odgovara na Trampov ultimatum za Ormuski moreuz

Iran će potpuno zatvoriti Ormuski moreuz ako američki predsednik Donald Tramp bude ispunio pretnje o napadima na elektrane, saopšteno je iz Teherana.

Iran odgovara na Trampov ultimatum

Novinska agencija Rojters prenosi saopštenje Iranske revolucionarne garde kao odgovor na odluku američkog predsednika Donalda Trampa da Iranu da 48 sati da ponovo otvori Ormuski moreuz ili da se suoči sa uništenjem energetske infrastrukture.

U novom saopštenju, Iranska revolucionarna garda je saopštila da će Iran potpuno zatvoriti moreuz ako Tramp nastavi sa svojim pretnjama da će ciljati iranska energetska postrojenja.

"To će biti legitimne mete

Takođe je navedeno da će kompanije sa američkim udelima biti "potpuno uništene" ako Vašington cilja iranska energetska postrojenja, kao i da će energetska postrojenja u zemljama u kojima se nalaze američke baze biti "legitimne" mete.

Iran je već efikasno zatvorio vitalni plovni put, ali je relativno mali broj brodova iz "prijateljskih zemalja" mogao da ga pređe.

Autor: Iva Besarabić