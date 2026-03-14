AKTUELNO

Svet

Iran dozvolio pojedinim brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz: Ovo su poznate informacije

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Bikas Das ||

Iran je dozvolio pojedinim indijskim brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz, izjavio je danas iranski ambasador u Indiji Mohamad Fatali.

Fatali nije želeo da navede koliko je plovila dobilo bezbedan prolaz kroz moreuz, prenosi India Today.

Teheran je, nakon bombardovanja Irana koje su pokrenule SAD i Izrael, u velikoj meri obustavio pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz.

Kroz taj strateški plovni put transportuje se od 20 do 40 odsto svetske nafte i pomorskog tečnog prirodnog gasa.

Autor: Marija Radić

#Informacije

#Iran

#indijski brodovi

#ormuski moreuz

#plovni put

