SAMO SU ONI PROŠLI KROZ MOREUZ Ovo je jedina zemlja kojoj je to uspelo

Dva tankera sa tečnim naftnim gasom (LNG), namenjena Indiji, prošla su danas kroz Ormuski moreuz.

Tankeri koji prevoze više od 92.000 tona gasa ukrcanog u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kuvajtu, uspešno su prošli moreuz sa indijskim posadama, potvrdilo je indijsko Ministarstvo luka, pomorstva i vodnih puteva.

Očekuje se da će tankeri "Pajn gas" i "Džag Vasant" stići u indijske luke između 26. i 28. marta, preneo je Rojters.

emitovao je poruku da je "indijski brod sa indijskom posadom", dok je "Džag Vasant" plovio neposredno iza njega.

Stotine brodova i oko 20.000 pomoraca i dalje su zarobljeni u Persijskom zalivu, nakon što je Teheran zapretio napadima na plovila koja pokušaju da napuste region preko Ormuskog moreuza, kroz koji inače prolazi oko 20 odsto svetskog prometa nafte i tečnog prirodnog gasa.

Zemlje članice Međunarodne pomorske organizacije pri Ujedinjenim nacijama prošle nedelje su se saglasile da rade na uspostavljanju bezbednog pomorskog koridora za evakuaciju trgovačkih brodova iz Persijskog zaliva i zaštitu pomoraca, usled rata između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, koji je počeo 28. februara.

Prema podacima brokera "Klarksons", promet kroz Ormuski moreuz opao je za oko 95 odsto u odnosu na period pre sukoba, dok brodovi povezani sa Iranom i dalje nastavljaju plovidbu.

Autor: A.A.