STAJE PROMET NAFTE?! CEO SVET JE STRAHOVAO OD OVOG: Iranska Revolucionarna garda zatvorila Ormuski moreuz

Iranska revolucionarna garda uputila je poruku brodovima da ne mogu proći kroz Ormuski moreuz, prenosi agencija Tasnim.

Prethodno javljeno da veći broj tankera za naftu ili gas izbegava plovidbu kroz Ormuski moreuz, koji povezuje naftom bogati Persijski zaliv sa Indijskim okeanom.

Tankeri sa naftom i gasom se gomilaju i unutar i izvan ulaza u moreuz, pri čemu neki vlasnici preispituju svoju politiku o tranzitu, a drugi odobravaju plovidbu svojim brodovima, ali uz povećani oprez, prenose zapadni mediji.

Ormuski moreuz je jedno od najvećih žarišta u periodima napetosti sa Iranom, jer petina svetske morske nafte i tečnog prirodnog gasa prolazi svakog dana tom rutom.

Autor: Marija Radić