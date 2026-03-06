NAFTA ĆE PROĆI?! Kina pregovara s Iranom o sigurnom prolazu brodova kroz Ormuski moreuz

Kina pregovara s Iranom o omogućavanju sigurnog prolaza brodovima koji prevoze sirovu naftu i katarski gas kroz Ormuski moreuz, objavio je Rojters pozivajući se na anonimne izvore.

Pregovori se odvijaju sedmog dana rata između Izraela, Sjedinjenih Američkih Država i Irana, dok je stotine brodova zaustavljeno oko tog kanala, ključnog plovnog puta za oko petinu svetske nafte i gasa, što je dovelo do rasta cena energije.

Rojters i Blumberg su naveli podatke o praćenju brodova koji pokazuju da je tanker koji se predstavlja kao kineski u četvrtak prošao kroz moreuz.

Kina je veliki kupac iranske nafte i osudila je izraelske i američke napade na Iran.

Autor: Marija Radić