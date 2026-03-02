AKTUELNO

Svet

PLANETA U PANICI! IRAN ZATVORIO ORMUSKI MOREUZ: 'Zapalićemo svaki brod koji prođe!' Svet pred energetskim kolapsom!?

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Tanjug AP/Ridge Leoni/U.S. Navy ||

Iranska revolucionarna garda povukla je najradikalniji potez od početka sukoba: Ormuski moreuz je zvanično zatvoren! Ova ključna tačka za globalnu trgovinu energentima sada je pod potpunom blokadom, a pretnje koje stižu iz Teherana lede krv u žilama.

"ZAPALIĆEMO SVAKO PLOVILO!"

U zvaničnom saopštenju Garde navodi se da će svako plovilo koje pokuša da prođe kroz moreuz biti legitimna meta.

"Svaki brod koji se usudi da naruši našu zonu bezbednosti biće zapaljen. Više nema pregovora!", poručili su iranski komandanti.

SVETSKA EKONOMIJA PRED TAČKOM PUCANJA

Iako iranska vlada još uvek pokušava da diplomatski "ublaži" situaciju, vodeće svetske brodarske kompanije su već obustavile svu plovidbu.

Cena nafte: Očekuje se vrtoglavi skok na berzama već u narednim satima.

Globalni lanci snabdevanja: Blokada moreuza znači prekid dostave za skoro 30% svetske sirove nafte koja se prevozi morem.

Dok Donald Tramp najavljuje da će američki udari na Iran trajati najmanje mesec dana, ovaj kontranapad Teherana preti da baci ceo svet u najtežu krizu u istoriji.

Autor: D.S.

#Amerika

#Berza

#Donald Tramp

#Iran

#blokada

#energenti

#iranska garda

#kriza

#nafta

#ormuski moreuz

#svetska ekonomija

POVEZANE VESTI

Svet

STAJE PROMET NAFTE?! CEO SVET JE STRAHOVAO OD OVOG: Iranska Revolucionarna garda zatvorila Ormuski moreuz

Domaći

BIO JE NA SOCIJALNOM, PRODALA SAM KUĆU DA BIH NAS FINANSIRALA: Bivša verenica Milana Stojičkovića otkrila ŠOK detalje iz odnosa sa njim! Ljubavna bajk

Svet

Tankeri sa naftom izbegavaju plovidbu kroz Ormuski moreuz nakon napada na Iran: OVO su najnovije informacije

Svet

JOŠ JEDNA DRAMA NA ISTOKU: Iran ispalio balističke projektile na Pakistan

Svet

DRAMA NA BLISKOM ISTOKU: Iranski komandosi se iz helikoptera spustili na Izraelski BROD i preuzeli KONTROLU! (VIDEO)

Domaći

Zatvor ne bih poželela ni najgorem neprijatelju: Olivera Ćirković progovorila o vremenu provedenom iza rešetaka, naježiće vas šta je tamo sanjala (VID