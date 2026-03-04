POGOĐEN BRITANSKI BROD U ORMUSKOM MOREUZU! Posada uspela da se izvuče, ali još nema izveštaja o ekološkim posledicama! (FOTO)

Ormuski moreuz je jedan od najvažnijih pomorskih koridora na svetu jer kroz njega prolazi oko petine ukupne globalne potrošnje nafte.

Britanski teretni kontejnerski brod pogođen je projektilom u Ormuskom moreuzu, severno od Omana, saopštila je britanska agencija za pomorske trgovinske operacije (UKMTO).

Projektil je izazvao požar u mašinskom odeljenju, ali je posada uspela da napusti brod i svi su bezbedno spaseni bez povreda. Za sada nema izveštaja o ekološkim posledicama napada, a nadležne vlasti su pokrenule istragu o incidentu.

Napad se dogodio nakon što su zvaničnici Iranske Revolucionarne garde (IRGC) zapretili da će napasti i „zapaliti” brodove koji pokušaju da prođu kroz ovaj ključni pomorski prolaz. Te pretnje su usledile kao odgovor na američko-izraelske napade na ciljeve u Iranu i tekuću iransku odmazdu u regionu. Jedan visoki zvaničnik Revolucionarne garde ranije je izjavio da je moreuz praktično zatvoren za plovidbu.

UKMTO WARNING INCIDENT 012-026 UPDATE 001



Click here to view the full warning ⤵️https://t.co/CAdc06AsEX#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/mvsB7fMWR1 — UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) 04. март 2026.

Ovaj uski prolaz povezuje Persijski zaliv sa Omanskim zalivom i Indijskim okeanom, čineći ga ključnim za izvoz nafte iz Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta i Iraka. Svaki incident u ovom području momentalno izaziva veliku zabrinutost i nestabilnost na globalnim energetskim tržištima.

Autor: A.A.