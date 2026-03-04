POGOĐEN BRITANSKI BROD U ORMUSKOM MOREUZU! Posada uspela da se izvuče, ali još nema izveštaja o ekološkim posledicama! (FOTO)

Ormuski moreuz je jedan od najvažnijih pomorskih koridora na svetu jer kroz njega prolazi oko petine ukupne globalne potrošnje nafte.
Britanski teretni kontejnerski brod pogođen je projektilom u Ormuskom moreuzu, severno od Omana, saopštila je britanska agencija za pomorske trgovinske operacije (UKMTO).
Projektil je izazvao požar u mašinskom odeljenju, ali je posada uspela da napusti brod i svi su bezbedno spaseni bez povreda. Za sada nema izveštaja o ekološkim posledicama napada, a nadležne vlasti su pokrenule istragu o incidentu.
Napad se dogodio nakon što su zvaničnici Iranske Revolucionarne garde (IRGC) zapretili da će napasti i „zapaliti” brodove koji pokušaju da prođu kroz ovaj ključni pomorski prolaz. Te pretnje su usledile kao odgovor na američko-izraelske napade na ciljeve u Iranu i tekuću iransku odmazdu u regionu. Jedan visoki zvaničnik Revolucionarne garde ranije je izjavio da je moreuz praktično zatvoren za plovidbu.
Ormuski moreuz je jedan od najvažnijih pomorskih koridora na svetu jer kroz njega prolazi oko petine ukupne globalne potrošnje nafte.
Ovaj uski prolaz povezuje Persijski zaliv sa Omanskim zalivom i Indijskim okeanom, čineći ga ključnim za izvoz nafte iz Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta i Iraka. Svaki incident u ovom području momentalno izaziva veliku zabrinutost i nestabilnost na globalnim energetskim tržištima.
