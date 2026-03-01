U Ormuskom moreuzu sve stoji: Obustavljene isporuke nafte

Vlasnici tankera, naftni giganti i trgovačke kuće obustavili su isporuke nafte, goriva i tečnog prirodnog gasa (LNG) kroz Ormuski prolaz nakon što je Teheran saopštio da je zatvorio plovidbu, što je izazvalo strah od velikog šoka u snabdevanju, piše Rojters.

Kako ističu, Iran je zabranio prolaz svim brodovima, a mornarica Velike Britanije pozvala je na oprez.

Nemačka je obustavila transport, dok Danska ističe da je u koordinaciji sa svim partnerima po pitanju bezbednosti.

Vest o tome da je obustavljena isporuka nafte i gasa preko Ormuskog moreuza, pojavila se još juče.

Ormuski moreuz, smešten između Omana i Irana, ima strateški važnu poziciju za prevoz nafte, kuda prolazi petina svetske nafte, uključujući naftu iz Saudijske Arabije, UAE, Iraka, Kuvajta i Irana.

Autor: Marija Radić