DRAMA U MOREUZU - Iranski ratni brodovi prišli američkom tankeru, OVO su detalji

Britanska kompanija za pomorsku bezbednost Vangard Tek saopštila je danas da su iranski naoružani čamci u Ormuskom moreuzu presreli tanker koji plovi pod zastavom SAD i pretili da će se ukrcati na njega, pre nego što je brod nastavio plovidbu pod vojnom pratnjom.

Incident se dogodio u jeku napetih odnosa između SAD i Irana, i to samo nekoliko dana pre očekivanih pregovora.

Tankeru "Stena Imperative" prišla su tri para malih naoružanih čamaca koji pripadaju Iranskoj revolucionarnoj gardi dok je prolazio kroz Ormuski moreuz, približno 16 nautičkih milja severno od obale Omana, navela je kompanija.

Naoružani čamci su putem radio-veze pozvali tanker, naređujući kapetanu „da zaustavi motore i pripremi se za ukrcavanje“, ali je brod povećao brzinu i zadržao kurs, dodala je firma, naglašavajući da plovilo nijednog trenutka nije ušlo u iranske teritorijalne vode.

"Plovilo sada prati američki ratni brod“, saopštio je Vangard Tek.

Tanker pod američkom zastavom i dalje je bio na kursu ka svom odredištu u Bahreinu u utorak popodne, a dolazak u luku Sitra planiran je za 5. februar, pokazuju podaci sa sajta Marin Trafik.

UPDATE 🔴



Six Iranian gunboats approached a U.S. oil tanker in the Strait of Hormuz early Tuesday and ordered it to stop, according to maritime security firm Vanguard Tech.



The tanker ignored the order, increased speed, and was later escorted by a U.S. warship. https://t.co/f5gUcxTz0X pic.twitter.com/jumh8HaFlC — Open Source Intel (@Osint613) 03. фебруар 2026.

Britanska agencija za pomorsku bezbednost (UKMTO) ranije je izvestila o incidentu, ne navodeći nacionalnost broda niti čamaca koji su mu prišli, rekavši samo da su ga "putem VHF veze pozvala brojna mala naoružana plovila“, ali da je on ignorisao zahtev za zaustavljanje i „nastavio planiranom rutom“.

"Nadležni organi sprovode istragu“, navodi se u saopštenju UKMTO, uz upozorenje svim brodovima u Hormuskom moreuzu da „plove uz oprez i prijave svaku sumnjivu aktivnost“.

Ormuski moreuz je ključni prolaz za globalni transport nafte i tečnog prirodnog gasa i bio je poprište brojnih incidenata u prošlosti usled tenzija između Irana i Zapada.

Iranska novinska agencija Fars, blisko povezana sa Iranskom Revolucionarnom gardom, citirala je neimenovane vladine zvaničnike koji su demantovali izveštaj kompanije Vangard tek, tvrdeći da je plovilo presretnuto nakon što je bez dozvole ušlo u iranske teritorijalne vode.

Autor: Marija Radić