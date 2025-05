DRAMA IZNAD BALTIKA! Pokušali da upadnu na ruski tanker, a onda se pojavio Su-34 (VIDEO)

Estonska vojska navodno je pokušala da zaustavi i zapleni tanker Jaguar, koji pripada ruskoj "floti iz senke" dok je plovio prema ruskoj luci pod zastavom Gabona.

Kako bi pomogao tankeru, ruski vojni avion Su-35 ušao je u estonski vazdušni prostor, objavio je na društvenoj mreži X Anton Geraščenko, bivši savetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova.

Estonija je optužila Rusiju za povredu vazdušnog prostora i uručila protestnu notu ruskom ambasadoru. O ovom događaju izvestili su i ruski i estonski mediji.

Ruska verzija

Ruski mediji navode da je estonska mornarica, uz podršku poljskih lovaca MIG29, pokušala da zadrži tanker u međunarodnim vodama, koji je pod zastavom Gabona plovio prema ruskoj luci. O tome je na Telegramu izvestio i ruski portal Sputnik Near Abroad.

"Najpre su Estonci pokušali da nateraju tanker da uđe u njihove teritorijalne vode. Kada posada nije popustila, pripadnici bezbednosnih snaga počeli su da zastrašuju kapetana i posadu udarajući u plovilo, čak su pokušali da iskrcaju vojnike na njega iz helikoptera", navodi se u objavi ruskog medija.

