Sijarto: Ukrajina iz političkih razloga blokira isporuke nafte ka Mađarskoj

Mađarski ministar spoljnih poslova i spoljne trgovine Peter Sijarto izjavio je sinoć da ukrajinska strana iz političkih razloga blokira isporuke sirove nafte prema Mađarskoj preko naftovoda Družba, iako je sistem tehnički spreman za momentalno ponovno pokretanje.

Sijarto je u video-poruci objavljenoj na društvenim mrežama naveo da je ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo vršioca dužnosti otpravnika poslova mađarske ambasade u Kijevu Antala Hejzera i da su predstavnici tog ministarstva priznali da ne postoje fizičke niti tehničke prepreke za nastavak transporta, već da su razlozi isključivo političke prirode.

"Priznali su da ne obnavljaju isporuke nafte Mađarskoj iz političkih razloga. Priznali su da ne postoji fizički ili tehnički razlog da se ne obnove isporuke, postoje samo politički razlozi. Takođe su jasno stavili do znanja da žele oružje i novac u zamenu za obnavljanje isporuka nafte Mađarskoj", naveo je Sijarto i ocenio da je to pritisak na Budimpeštu.

On je poručio da Mađarska neće slati novac niti oružje Ukrajini i da Kijev "nema pravo da ugrožava energetsku bezbednost Mađarske".

"Ukrajinci ne mogu da nam prete. Ukrajinci ne mogu da se petljaju sa nama. Ukrajinci ne mogu da ugroze snabdevanje Mađarske energijom. Nemaju pravo da to rade", upozorio je šef mađarske diplomatije.

On je ponovio da Mađarska neće slati "novac mađarskog naroda Ukrajini, niti oružje u beznadežan rat".

"Situacija je upravo suprotna", dodao je on.

Sijarto je zatražio da Ukrajina odmah omogući nastavak isporuka, ističući da je naftovod u potpunosti operativan i spreman za rad, i pozvao ukrajinsku stranu da "prestane da se meša u mađarski izborni proces".

pročitajte još Vučić svečano dočekan u predsedničkoj palati u Astani: U toku sastanak sa Tokajevim

Autor: Marija Radić