'TO JE DRŽAVNI TERORIZAM' Sijarto: Oni koji su digli u vazduh Severni tok sada su onesposobili i naftovod Družbu

Isporuke ruske nafte Mađarskoj preko naftovoda „Družba“ trenutno blokiraju u Ukrajini isti počinioci koji su 2022. godine organizovali teroristički napad na gasovode „Severni tok“, izjavio je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto.

-I još jednom, isti ljudi koji su digli u vazduh gasovod 'Severni tok' sada blokiraju transport sirovina kroz naftovod 'Družba'. Ne smemo dozvoliti da se to dogodi, kazao je Sijarto, prenosi agencija MTI.

On smatra sramotnom činjenicu da istraga o okolnostima diverzije na gasovodima „Severni tok“, koja je predstavljala čin državnog terorizma, do danas nije dovedena do kraja u zemljama Evropske unije.

Kako je primetio šef mađarske diplomatije, pojedini evropski lideri ne samo da to ignorišu, već i veličaju kriminalce kao heroje.

-Zato je veoma važan zadatak zaštititi naftovode i gasovode koji obezbeđuju isporuke nafte i prirodnog gasa u Mađarsku od pretnje napada, naveo je ministar, istakavši da takvi napadi ne mogu biti isključeni i da na njih treba biti spreman.

Prema njegovim rečima, vlada je preduzela neophodne mere za sprečavanje pokušaja eksplozija naftovoda i gasovoda u Mađarskoj.

Ranije je mađarski premijer Viktor Orban najavio da će Mađarska pojačati bezbednost svoje vitalne energetske infrastrukture kako bi je zaštitila od daljih neprijateljskih akcija Ukrajine.

Podsetimo, teroristički napadi na „Severni tok 1“ i „Severni tok 2“ dogodili su se 26. septembra 2022. godine. Nemačka, Danska i Švedska nisu isključile mogućnost sabotaže. Operator „Nord Strim AG“ je izvestio da je razaranje bilo bez presedana i da je vreme remonta bilo nemoguće proceniti. Generalno tužilaštvo je pokrenulo slučaj međunarodnog terorizma. Moskva je više puta tražila informacije o eksplozijama, ali ih nikada nije dobila.

Autor: D.Bošković