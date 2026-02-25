Sijarto: Oni koji blokiraju gasovod Družba su isti oni koji su sabotirali Severni tok

Oni koji sada blokiraju isporuke nafte preko gasovoda Družba su oni koji su sabotirali gasovod Severni tok, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto, dodajući da postoji potreba da se Mađarska pripremi za "moguće napade".

On je na sastanku u gradskoj kući u Kiškunlahazi rekao da je Ukrajina bila ta koja je digla u vazduh gasovod Severni tok, nazivajući taj čin "državnim terorizmom", prenosi agencija MTI.

Prema njegovim rečima, "sramota je što Evropa zatvara oči pred tim napadom" i to što "neke evropske zemlje i lideri slave njegove počinioce kao heroje".

"Dozvolite mi da ponovo kažem: oni koji danas blokiraju naftovod Družba su isti ljudi koji su digli u vazduh gasovod Severni tok. Ovo je realnost i ne možemo to dozvoliti. Zato je sada od vitalnog značaja zaštititi mađarske naftovode i gasovode od rizika od fizičkog napada, jer danas ne možemo isključiti fizičke napade na cevovode koji snabdevaju Mađarsku i moramo biti spremni za njih i spremni da ih sprečimo", rekao je Sijarto.

Ocenio je predstojeće parlamentarne izbore u Mađarskoj kao ključne za Ukrajinu.

"Oni dobro znaju da ako ostanemo na vlasti, neće se ni centimetar približiti EU u naredne četiri godine, novac mađarskih poreskih obveznika neće ići Ukrajini i u Briselu neće biti donete nikakve odluke koje bi uvukle Mađarsku i ceo evropski kontinent u rat", smatra Sijarto.

Premijer Mađarske Viktor Orban saopštio je ranije danas, posle sednice mađarskog Saveta za odbranu, da je naložio pojačanu zaštitu kritične energetske infrastrukture zbog, kako je naveo, politički motivisane blokade isporuke nafte iz Ukrajine, uz tvrdnje da se Kijev sprema na dodatne akcije usmerene na ometanje rada mađarskog energetskog sistema.

Kako je precizirao, pojačana zaštita podrazumeva raspoređivanje vojnika i neophodne opreme za odbijanje eventualnih napada u blizini prioritetnih energetskih objekata, dok će policija pojačati patrole oko određenih elektrana, distributivnih stanica i upravljačkih centara.

