Sijarto: Rusija i Mađarska postigle sporazum o nuklearnoj elektrani Pakš-2

Rusija i Mađarska su postigle sporazum o ubrzanju realizacije projekta nuklearne elektrane Pakš-2, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Sijarto je rekao da pripremni radovi za projekat nuklearne elektrane teku po planu.

Sijarto je, nakon susreta predsednika Rusije Vladimira Putina i mađarskog premijera Viktora Orbana, objavio na Fejsbuku da je "ruska strana pružila uverenja da će, ako se mirovni samit Rusija-SAD održi, biti u Budimpešti.

Prema njegovim rečima, Mađarska je zainteresovana da njeni odnosi sa Rusijom budu zasnovani na poverenju i uravnoteženi, a današnji sastanak je tome doprineo.

Sijarto je danas tokom posete Moskvi naveo i da je Mađarska skoro četiri godine kontinuirano stajala na strani mira, koji se, kako je istakao, može postići samo pregovorima i diplomatijom.

Sijarto je ranije danas izjavio i da se trenutno radi na tome da energetska saradnja Mađarske i Rusije teče bez zastoja, i da bi bez energenata iz Rusije, računi za energiju mađarskih domaćinstava bili trostruko uvećani što je, kako je ocenio, "neprihvatljivo".

U mađarskoj delegaciji koja danas boravi u Moskvi, a koju predvodi premijer te zemlje Viktor Orban, nalaze se glavni savetnik premijera za nacionalnu bezbednost Marsel Biro, kao i mađarski ministar građevinarstva i saobraćaja Janoš Lazar i njegov zamenik Nador Čepregi.

Autor: Pink.rs