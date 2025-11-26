AKTUELNO

Politika

Sijarto: Mađarska će već u decembru povećati isporuke derivata Srbiji

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić ||

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto najavio je danas da će Mađarska povećati isporuke derivata Srbiji već u decembru i dodao da je saradnja dve zemlje na polju energetike strateške prirode.

Prema njegovim rečima, da li će neka mađarska firma, uključujući MOL, biti deo strukture NIS-a, pitanje je komercijalnih pregovora između dve strane koje mogu biti zainteresovane, a pre svega pitanje vlasnika.

"Bez volje vlasnika, vlasnička struktura se neće promeniti, a potencijalne mušterije moraju ugovoriti dobru cenu po dobrim uslovima, tako da država sa tim nema ništa. Ukoliko MOL ima interesa da pregovara o takvim stvarima sa vlasnicima, oni će to svakako uraditi, imaju tu slobodu. Drugo pitanje je da li vlasnici žele da obave takvu stvar. Mi kao država o tome nemamo nikakvu ulogu", rekao je Sijarto za RTS.

Sijarto je rekao da je MOL povećao isporuke derivata Srbiji dvostruko tokom novembra i da će isporuke dodatno povećati, dva i po puta i više u decembru.

"Što znači da MOL koristi sve moguće metode isporuke, putem, železnicom, to do sad nikada nisu radili. Sada je istigao prvi voz, a drugi voz se priprema i koristimo Dunav. Danas sam ministarki Đedović, predložio još neke mere koje mogu da olakšaju MOL-u da isporuči još više derivata na srpsko tržište i da se bolje iskoriste rečni, drumski i železnički saobraćaj. Vaša Vlada će razmotriti te predloge i videti u kojoj meri mogu da budu od koristi", rekao je mađarski ministar.

Prema njegovim rečima, saradnja dve zemlje na polju energetike strateške prirode.

"Nema energetske sigurnosti u Mađarskoj bez Srbije i nema energetske sigurnosti u Srbiji bez Mađarske", naglasio je Sijarto.

Autor: A.A.

