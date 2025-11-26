Sijarto: Mađarska i Srbija se čvrsto zalažu za usvajanje mirovnog plana za Ukrajinu

Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio je danas, nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem u Palati Srbija, da se dve zemlje zalažu za usvajanje mirovnog plana za Ukrajinu.

"Zajedno sa srpskom vladom, mi čvrsto stojimo iza nastojanja za mir gospodina (predsednika SAD Donalda) Trampa. Mi podržavamo realizaciju tog mirovnog plana. Smatramo da je to jedna velika mogućnost. Mi, Mađari, smatramo da ako se taj mirovni plan ne usvoji, situacija će svakim danom biti dramatična, dakle pogoršavaće se permanentno", rekao je Sijarto, koji boravi u Beogradu povodom održavanja sastanka ministara spoljnih poslova Centralno-evropske inicijative (CEI).

Kako je rekao, ako se ne usvoji mirovni plan za Ukrajinu, svaki dan koji nam sledi dovešće do eskalacije i do velikog rizika.

Svaki pojedinačni dan će predstavljati tragične događaje smrti hiljada ljudi, a nastaviće se i rušenje, istakao je Sijarto.

On je napomenuo da se, nažalost, neki evropski političari zalažu za rat i potkopavaju mirovni plan.

"Zbog toga i srpska i mađarska vlada odlučnije nego ikada podržavaju nastojanja za mir. Smatramo da je došlo vreme da se rat okonča i došlo je vreme da Evropljani ne moraju da plaćaju rat sa kojim nemaju nikakve veze", poručio je Sijarto.