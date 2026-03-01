AKTUELNO

Svet

OTVOREN NOVI FRONT?! Upravo je eksplodiralo u NAJOPASNIJOJ TAČKI na svetu: Napadnut brod u Ormuskom moreuzu, poremećaji prete CELOM SVETU

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Twitter.com/RosannaMrtnz ||

Oman je saopštio da je napadnut tanker za prevoz nafte u strateški važnom Ormuskom moreuzu, pri čemu su povređena četiri mornara.

Napad je bio usmeren na brod pod zastavom Palaua pod nazivom „Skajlajt“, saopštila je državna novinska agencija Omana.

Napadnut tanker u Ormuskom moreuzu

Nije odmah bilo jasno ko je napao brod u Ormuskom moreuzu, ali se to dogodilo nakon što su vlasti saopštile da Iran preti brodovima koji putuju moreuzom od američko-izraelskih napada.

Ključna tačka za transport nafte

Ormuski moreuz - ključna tačka za tranzit nafte, nalazi se između Omana i Irana i povezuje Zaliv na severu sa Omanskim zalivom na jugu i Arapskim morem iza. Udari bi mogli da izazovu ozbiljne ekonomske poremećaje širom sveta, posebno ako moreuz postane nebezbedan za komercijalni saobraćaj.

Autor: Iva Besarabić

#Amerika

#Bliski istok

#Donald Tramp

#Iran

#Izrael

#Rat

POVEZANE VESTI

Svet

DRAMA U MOREUZU - Iranski ratni brodovi prišli američkom tankeru, OVO su detalji

Svet

DRAMA NA BLISKOM ISTOKU: Iranski komandosi se iz helikoptera spustili na Izraelski BROD i preuzeli KONTROLU! (VIDEO)

Svet

Četiri osobe poginule u napadu na brod kod obalnih voda Latinske Amerike: Oglasio se Pentagon

Svet

HAVARIJA NA OBALAMA KRIMA! Sudar dva ogromna TANKERA, mornari plutaju po vodi - U toku akcija spasavanja! (VIDEO)

Svet

NOVI NAPAD NA KIJEV Putin posle jezive pretnje udario na ukrajinsku prestonicu, proglašena vazdušna opasnost

Svet

AMERIČKA BORBA PROTIV NARKO-KARTELA: Napadnut osmi brod za prevoz droge, ovog puta na pacifičkoj strani