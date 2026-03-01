OTVOREN NOVI FRONT?! Upravo je eksplodiralo u NAJOPASNIJOJ TAČKI na svetu: Napadnut brod u Ormuskom moreuzu, poremećaji prete CELOM SVETU

Oman je saopštio da je napadnut tanker za prevoz nafte u strateški važnom Ormuskom moreuzu, pri čemu su povređena četiri mornara.

Napad je bio usmeren na brod pod zastavom Palaua pod nazivom „Skajlajt“, saopštila je državna novinska agencija Omana.

Napadnut tanker u Ormuskom moreuzu

Nije odmah bilo jasno ko je napao brod u Ormuskom moreuzu, ali se to dogodilo nakon što su vlasti saopštile da Iran preti brodovima koji putuju moreuzom od američko-izraelskih napada.

Ključna tačka za transport nafte

Ormuski moreuz - ključna tačka za tranzit nafte, nalazi se između Omana i Irana i povezuje Zaliv na severu sa Omanskim zalivom na jugu i Arapskim morem iza. Udari bi mogli da izazovu ozbiljne ekonomske poremećaje širom sveta, posebno ako moreuz postane nebezbedan za komercijalni saobraćaj.

Autor: Iva Besarabić