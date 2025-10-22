AMERIČKA BORBA PROTIV NARKO-KARTELA: Napadnut osmi brod za prevoz droge, ovog puta na pacifičkoj strani

SAD su u utorak uveče napale još jedan brod za prevoz droge, ovog puta na pacifičkoj strani Južne Amerike, prema rečima dva američka zvaničnika.

U osmom poznatom američkom napadu na brodove od 2. septembra, poginule su dve do tri osobe koje su se nalazile na plovilu, naveo je jedan od zvaničnika za CBS News.

Ostalih sedam napada bilo je usmereno na brodove u Karibima.

Najmanje 34 osobe su poginule u američkim napadima na brodove za šverc droge, prema tvrdnjama američke administracije.

Dva muškarca su prošle nedelje preživela američki napad na podmornicu za koju se sumnja da je švercovala drogu u Karibima, a SAD su repatrirale muškarce, jednog iz Ekvadora i jednog iz Kolumbije.

Ekvador je pustio muškarca, identifikovanog kao Andres Fernando Tufinjo, nakon što su vlasti saopštile da nisu pronašle dokaze da je počinio zločin.



Kolumbijski državljanin je hospitalizovan nakon repatrijacije, a ministar unutrašnjih poslova te zemlje Armando Benedeti rekao je da je "stigao sa traumom mozga, pod sedativima, drogiran, dišući na respirator".

Vlasti su saopštile da će se suočiti sa krivičnim gonjenjem. Još dvojica muškaraca su poginula u napadu na podmornicu.

Ovaj napad je prvi poznati vojni udar u Pacifiku u okviru nove američke ofanzive protiv trgovine drogom, koja je već dovela do sedam udara u Karipskom moru i dramatično povećala napetosti sa Venecuelom i Kolumbijom.

Administracija predsednika Donalda Trampa je rekla Kongresu da su SAD u "nemeđunarodnom oružanom sukobu" sa narko-kartelima, tvrdeći da narkotici koje švercuju ubijaju desetine hiljada Amerikanaca svake godine i da to predstavlja "oružani napad".



Autor: D.Bošković