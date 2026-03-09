AKTUELNO

Balkanski tanker uradio nemoguće: Dok svet drhti od iranskih raketa, ovi momci su prošli kroz čistu smrt

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug AP/Ridge Leoni/U.S. Navy ||

Tanker kojim upravlja grčka kompanija uspeo je da prođe kroz Ormuski moreuz, iako su zbog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana stotine brodova zadržane sa obe strane tog ključnog pomorskog prolaza.

Prema podacima platformi Kpler i MarineTraffic, tanker "Shenlong" klase Suezmax prevezao je oko milion barela saudijske nafte iz luke Ras Tanura ka Indiji.

Ormuski moreuz jedno je od najvažnijih svetskih pomorskih čvorišta, kroz koje prolazi oko petine globalne trgovine energentima. Iranska revolucionarna garda ranije je saopštila da je moreuz zatvoren i zapretila napadima na plovila koja pokušaju da prođu, dok je do sada pogođeno najmanje deset brodova.

Ipak, pojedini operateri nastavljaju plovidbu, često uz isključivanje AIS transpondera za praćenje brodova.

Uprkos sukobima, nastavljaju se i iranske isporuke nafte. Najmanje pet tankera sa oko 11 miliona barela sirove nafte napustilo je iranske luke od početka vazdušnih napada 28. februara.

Istovremeno, četiri iranska supertankera pod sankcijama stigla su u vode blizu Singapura, noseći oko osam miliona barela nafte isplovile pre početka rata.

Autor: Marija Radić

#balkanski tanker

#grčka kompanija

#ormuski moreuz

#prolazak

#tanker

