UDARNO! Pogođen američki nosač aviona: Iranci ga zasuli balističkim raketama

Foto: Tanjug AP/Bikas Das

Iranski Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) saopštio je da je izveo napad sa četiri balističke rakete na američki nosač aviona „Abraham Linkoln“, usred eskalacije sukoba između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

U kratkom saopštenju koje su preneli iranski državni mediji, IRGC je naveo da su rakete lansirane u pravcu američke udarne grupe nosača aviona, ali za sada nema nezavisne potvrde o eventualnim pogocima ili šteti.

Bez potvrde iz Vašingtona

Američka strana se zasad nije zvanično oglasila povodom tvrdnji Teherana. Nije poznato da li je nosač aviona „Abraham Linkoln“ pretrpeo oštećenja, niti da li ima žrtava među američkim mornarima.

Nosač aviona „Abraham Linkoln“ predstavlja jedan od ključnih brodova američke mornarice i deo je udarne grupe koja operiše u regionu Bliskog istoka, u okviru pojačanog vojnog prisustva SAD.

DUBAI I ABU DABI GORE OD NAPADA! Ima mrtvih i ranjenih u udarima na aerodrome: Rakete i dronovi paraju nebo, požar u luci

Autor: Marija Radić

