PENTAGON POTVRDIO: Najveći američki nosač aviona premešten u Latinsku Ameriku, sledi obračun sa kriminalnim organizacijama

Američki nosač aviona „Džerald Ford“ premešten je u latinoamerički region, saopštili su američki zvaničnici u utorak, čime je dramatično eskaliralo gomilanje vojnih snaga usled napetosti s Venezuelom.

Predsednik SAD Donald Tramp naredio je raspoređivanje Forda u region u oktobru, pridruživši se floti od osam ratnih brodova, nuklearne podmornice i aviona F-35 koji se već nalaze na Karibima.

Ford, pušten u službu 2017. godine, najnoviji je američki nosač aviona i najveći na svetu, sa više od 5.000 mornara.

Pentagon je potvrdio dolazak i rekao da će Ford pomoći u „suzbijanju trgovine narkoticima i degradaciji i demontaži transnacionalnih kriminalnih organizacija“.

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro tvrdi da je američko gomilanje osmišljeno da ga svrgne sa vlasti.

Američka vojska je do sada izvršila najmanje 19 napada na brodove koji navodno prevoze drogu na Karibima i kod pacifičke obale Latinske Amerike, ubivši najmanje 76 ljudi.

Autor: A.A.