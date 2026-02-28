Napad na Iran izazvao KOLAPS U AVIO-SAOBRAĆAJU: Letovi otkazani, izdato i posebno upozrenje AVIO KOMPANIJAMA

Napad Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran izazvao je popuni kolaps u avio-saobraćaju i to u celom svetu.

Zbog ove operacije brojne kompanije obustavile su telove ka i iz Tel Aviva, Bejruta, Omana i Dubaija.

U pitanju su Er Arabija, Er Frans, Er Indija, Bulgarija Er, Lufthanza, Norvežan Er, Oman Er, Katar Ervejz, ruski avio-prevoznici, Turkiš Erlajns, Virdžin Atlantik i Viz Er.

Preporuku vazdušnim operaterima da izbegavaju letove u regionu tekuće vojne intervencije na Bliskom istoku zbog izraelskih i američkih napada na Iran dala je i Evropska agencija za bezbednost vazduhoplovstva (EASA).

EASA je upozorila na visok rizik po civilno vazduhoplovstvo u ovom regionu, preneo je Rojters.

Kakva su prava putnika?

Veliki broj putnika širom sveta našao se u problemu zbog otkazivanja letova.

Kada je reč o Srbiji, prema Zakonu o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, avio-prevozinik nije ogovoran ukoliko je razlog otkazivanja leta vojna operacija.

Međutim, svaka avio-kompanija ima posebna pravila poslovanja, pa se putnicima savetuje da kontaktiraju prevoznika kod koga su kupili kartu i raspitaju se o detaljima.

Zbog otkazivanja letova, poraslo je interesovanje za situaciju na nebu, potvrdio je i Flightradar24.

Visitor numbers have skyrocketed over the past few hours, leading some users to see error messages on Flightradar24. Our servers are up, and we’re adding even more capacity as quickly as possible. If you receive an error message, please try again in one minute. pic.twitter.com/L75ObBoox3 — Flightradar24 (@flightradar24) 28. фебруар 2026.

- Broj posetilaca je naglo porastao u poslednjih nekoliko sati, što je dovelo do toga da neki korisnici vide poruke o grešci na Flightradar24. Naši serveri su u funkciji i dodajemo još kapaciteta što je brže moguće. Ako dobijete poruku o grešci, pokušajte ponovo za jedan minut - objavila je ova platforma za praćenje letova.

Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država su rekli da očekuju da će napad na Iran biti "daleko obimniji" od američkih udara prošlog juna na iranska nuklearna postrojenja. Američki udari na Iran izvode se iz vazduha i sa mora, rekao je američki zvaničnik za Rojters.

Autor: S.M.