VAZDUŠNI NAPADI AMERIKE I IZRAELA NA IRAN IZAZVALI POTPUNI HAOS U AVIO-SAOBRAĆAJU: Preusmeren i let iz Beograda

Vazdušni napad Sjedinjenih Država i Izraela na ciljeve u Iranu, a potom i iranski udari po ciljevima u državama Zaliva od jutros, izazvali su ozbiljne poremećaje u civilnom avio-saobraćaju širom Persijskog zaliva.

Bezbednosna situacija u regionu naglo se pogoršala, što je dovelo do hitnih odluka o ograničavanju ili zatvaranju vazdušnog prostora.

Protivvazdušna odbrana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kataru presretala je projektile, dok su sirene za uzbunu aktivirane u Bahreinu i Jordanu. Procene rizika za civilne operacije menjaju se iz sata u sat, a vazduhoplovne vlasti reagovale su u skladu sa bezbednosnim protokolima.

Visitor numbers have skyrocketed over the past few hours, leading some users to see error messages on Flightradar24. Our servers are up, and we’re adding even more capacity as quickly as possible. If you receive an error message, please try again in one minute. pic.twitter.com/L75ObBoox3 — Flightradar24 (@flightradar24) 28. фебруар 2026.

Generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo UAE objavila je privremeno delimično zatvaranje vazdušnog prostora kao meru predostrožnosti radi zaštite civilnih letova. Katarska uprava za civilno vazduhoplovstvo privremeno je obustavila vazdušni saobraćaj. Ove odluke direktno su pogodile rad velikih regionalnih čvorišta u Dubaiju (DXB), Dohi (DOH), Abu Dabiju (AUH) i Bahreinu (BAH). Letovi su otkazivani, odlagani ili preusmeravani, a pojedini avioni su vraćani na polazne aerodrome dok su posade čekale nova operativna uputstva.

Privremeno zatvaranje vazdušnog prostora Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara dovelo je do potpune obustave letova iz glavnih čvorišta u Dubaiju (DXB), Abu Dabiju (AUH) i Dohi (DOH). Vodeće avio-kompanije regiona, uključujući Emirates, Qatar Airways i flyDubai, suspendovale su sve operacije iz svojih baza dok traju bezbednosna ograničenja.

Avioni koji su u trenutku zatvaranja vazdušnog prostora bili na ruti ka Zalivu privremeno se preusmeravaju ka alternativnim aerodromima u regionu ili vraćaju na polazne tačke, u zavisnosti od raspoloživog goriva, operativnih ograničenja i instrukcija kontrole letenja. Ova situacija ima neposredan uticaj na globalnu mrežu letova, s obzirom na to da su čvorišta u Zalivu među najvažnijim tranzitnim tačkama između Evrope, Azije, Afrike i Australije.

Avion kompanije flyDubai iz BEG za DXB je preusmeren.✈️ pic.twitter.com/yitSwUGwHf — Peđa Vučetić (@Pedjijatar) 28. фебруар 2026.

Poremećaji su se odrazili i na saobraćaj između Beograda (BEG) i Dubaija (DXB). Let kompanije flyDubai iz Dubaija ka Beogradu vratio se u Dubai nakon uvođenja ograničenja u vazdušnom prostoru, dok je let flyDubai iz Beograda ka Dubaiju preusmeren u Aleksandriju (HBE) u Egiptu, gde je sleteo zbog nemogućnosti nastavka leta ka UAE. Ovi primeri pokazuju koliko brzo bezbednosne odluke u regionu mogu uticati i na putnike iz Srbije, posebno imajući u vidu da Dubai predstavlja jedno od najvažnijih tranzitnih čvorišta ka Aziji, Africi i Australiji.

Putnicima koji lete preko Dohe (DOH), Dubaija (DXB) i Abu Dabija (AUH) savetuje se da redovno proveravaju status leta pre polaska na aerodrom i da prate zvanična saopštenja avio-kompanija i aerodroma. Kod letova sa presedanjem moguće su izmene itinerera, kašnjenja ili preusmeravanja, a odluke o operacijama donose se u skladu sa bezbednosnim procenama koje se ažuriraju tokom dana.

Autor: Iva Besarabić