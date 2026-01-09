Iranski državni mediji objavili prvu zvaničnu vest o protestima: Za nasilje okrivili SAD i Izrael

Iranski državni mediji prekinuli su tišinu povodom demonstracija koje su zahvatile zemlju i jutros su objavili prvu zvaničnu vest s tim u vezi, tvrdeći da su "teroristički agenti" Sjedinjenih Američkih Država i Izraela podmetnuli požare i izazvali nasilje.

Kratak izveštaj, emitovan u programu državne televizije u osam časova ujutro, predstavljao je prvu zvaničnu vest o demonstracijama, preneo je AP.

Tvrdi se da je na protestima došlo do nasilja koje je prouzrokovalo žrtve, ali se ne navode detalji.

Takođe se ističe da su na ulicama "zapaljeni privatni automobili, motocikli, javna mesta poput metroa, vatrogasna vozila i autobusi".

Iranska vlada je isključila internet i međunarodne telefonske linije, što otežava procenu obima protesta.

Uprkos tome, hiljade demonstranata izašle je na ulice u Teheranu i drugim gradovima nakon poziva prognanog prestolonaslednika Reze Pahlavija da građani izađu na ulice od 20 časova po lokalnom vremenu u četvrtak.

Kratki video-snimci aktivista prikazuju demonstrante kako skandiraju protiv vlade, pale vatru i razbacuju otpade.

Protesti su počeli 28. decembra zbog ekonomske krize i predstavljaju najznačajniji izazov iranskoj vladi u poslednjih nekoliko godina, ističe AP.

Prema podacima nevladine organizacije "Human Rights Activists", u sukobima je poginulo najmanje 42 osobe, dok je više od 2.270 pritvoreno.

Pahlavi je pozvao evropske lidere i SAD da pomognu u ponovnom uspostavljanju komunikacija i izrazio podršku demonstrantima.

Predsednik SAD Donald Tramp prethodno je upozorio da bi Iran "morao da plati" ukoliko nasilno odreaguje protiv mirnih demonstranata.

