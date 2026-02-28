Makron se oglasio zbog rata na Bliskom istoku: Iran nema drugu opciju osim ove, Francuska je spremna

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je danas da izbijanje rata između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana ima ozbiljne posledice po mir i međunarodnu bezbednost.

On je na platformi Iks napisao da su preduzete sve mere za zaštitu teritorije Francuske, njenih državljana i interesa na Bliskom istoku.

"Francuska je takođe spremna da, po zahtevu svojih najbližih partnera, rasporedi potrebna sredstva za njihovu zaštitu", naveo je Makron.

Makron je istakao da je trenutna eskalacija opasna za sve i da mora da prestane.

"Iranski režim mora da shvati da nema drugu opciju osim da uđe u pregovore u dobroj veri kako bi okončao svoj nuklearni i balistički program, kao i destabilizujuće regionalne aktivnosti. To je apsolutno neophodno za bezbednost svih na Bliskom istoku", naglasio je predsednik Francuske.

Prema njegovim rečima, iranski narod takođe mora da ima mogućnost da slobodno gradi svoju budućnost.

"Masakri koje je počinio islamski režim ga diskvalifikuju i zahtevaju da vlast i reč budu vraćeni narodu, što pre, to bolje", istakao je Makron.

The outbreak of war between the United States, Israel, and Iran carries grave consequences for international peace and security.



At this decisive moment, every measure is being taken to ensure the security of our national territory, our citizens,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 28. фебруар 2026.

Prema njegovim rečima, verna svojim principima i svesna svojih međunarodnih odgovornosti, Francuska traži hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u koordinaciji sa evropskim partnerima i saveznicima na Bliskom istoku.

SAD i Izrael su danas izveli seriju napada po ciljevima u Iranu, uključujući prestonicu Teheran, pri čemu je pričinjena materijalna šteta i stradanje civila.

Iran je odgovorio raketnim napadima po izraelskoj teritoriji, kao i po američkim vojnim objektima u regionu Bliskog istoka.

Autor: Jovana Nerić