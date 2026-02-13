Makron na Minhenskoj konferenciji: Gde neki vide pretnje, ja vidim našu čvrstinu

Predsednik Francuske Emanuel Makron istakao je danas na Minhenskoj bezbednosnoj konfereniciji da je optimističan i odlučan u pogledu budućnosti Evrope.

"Gde neki vide pretnje, ja vidim našu čvrstinu, gde neki vide sumnje, ja želim da vidim priliku, jer verujem da je Evropa po svojoj suštini snažna i da može da se učini još snažnijom", naveo je predsednik Francuske, prenosi Gardijan.

On je istakao da u poslednje vreme postoji tendencija, kako u sali u kojoj se nalazi, tako i šire, da se Evropa zapostavlja ili čak otvoreno kritikuje.

Prema njegovim rečima, Evropa je često prikazivana kao ostarela, spora i fragmentisana tvorevina, marginalizovana kroz istoriju, previše regulisana i bez vitalnosti, ekonomija koja odbija inovacije, dok društvo postaje žrtva nemilosrdnih migracija koje bi mogle da ugroze njene dragocene tradicije.

Kako je rekao, štaviše, ponegde se Evropa prikazuje kao represivni kontinent gde sloboda govora ne postoji, a alternativne činjenice nemaju isti legitimitet kao istina.

Makron je naglasio da želi da ponudi potpuno drugačiji pogled na evropsku budućnost.

Autor: Pink.rs