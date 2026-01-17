'Nikakva zastrašivanja ne mogu uticati na nas' Makron: Američke pretnje carinama zbog pitanja Grenlanda su NEPRIHVATLJIVE

Predsednik Francuske Emanuel Makron poručio je danas da su neprihvatljive američke pretnje uvođenjem carina evropskim zemljama zbog pitanja Grenlanda.

"Nikakva zastrašivanja ili pretnje ne mogu uticati na nas. Carinske pretnje su neprihvatljive", poručio je preko svog X naloga Makron nakon što je američki predsednik Donald Tramp obećao nove carine protiv Francuske i sedam evropskih zemalja koje ne prihvataju sporazum o potpunoj američkoj akviziciji Grenlanda", prenosi dnevni list Figaro.

Francuski predsednik je istakao da će Evropljani odgovoriti jedinstveno i koordinisano kako bi se obezbedilo poštovanje evropskog suvereniteta.

Makron je takođe podsetio da je Francuska u ime suvereniteta i nezavisnosti naroda odlučila da se pridruži vojnoj vežbi koju je Danska organizovala na Grenlandu.

"Mi stojimo iza ove odluke. To je takođe zato što je bezbednost na Arktiku i na granicama naše Evrope u pitanju", poručio je Makron.

Američki predsednik Donald Tramp je u subotu dodatno pojačao pritisak na evropske zemlje preteći im carinama do 25 odsto koje će ostati na snazi sve dok Vašington ne uspe da pridobije Grenland.

"Počev od 1. februara Danska, Norveška, Švedska, Francuska, Nemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Holandija i Finska suočiće se sa carinama od 10 odsto na robu koja se isporučuje u Sjedinjene Države", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

On je najavio da će od 1. juna 2026. godine carine biti povećane na 25 odsto i ostaće na snazi "sve dok se ne postigne sporazum o potpunoj predaji Grenlanda".

pročitajte još Pet osoba poginulo u lavinama: Tragedija u Austriji

Autor: Marija Radić