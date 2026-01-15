MAKRON SPREMA FRANCUSKU ZA RAT? Šalje vojsku na Grenland, ulaže milijarde u naoružanje: 'Svet je postao brutalan!'

Predsednik Francuske Emanuel Makron poručio je danas da Evropa ima "posebnu odgovornost" prema Grenlandu i potvrdio da su prve vojne jedinice već raspoređene na tu teritoriju. U svom dramatičnom obraćanju oružanim snagama, najavio je ogromna ulaganja u vojsku kako bi Francuska ostala "jedinstvena sila u svetu".

Makron je istakao da će u narednim danima na Grenland stići i dodatna kopnena, vazdušna i mornarička pojačanja.

Milijarde za novo naoružanje

Francuska ne žali novac za odbranu. Makron je najavio da će vojni budžet do 2027. godine iznositi neverovatne 64 milijarde evra.

Planirano je dodatnih 36 milijardi evra za naoružavanje do 2030. godine.

Već u ovoj, 2026. godini, biće uloženo dodatnih 3,5 milijardi.

"Da bismo ostali slobodni, moramo biti poštovani, a da bismo bili poštovani, moramo da budemo moćni. U ovom brutalnom svetu moramo delovati brže i snažnije", naglasio je francuski predsednik.

Nuklearno oružje kao "životno osiguranje"

Makron je ponovio da je nuklearno odvraćanje ključna osa francuske moći i njeno "životno osiguranje". On tvrdi da Francuska trenutno ima najefikasniju vojsku u Evropi i da je cilj potpuna tehnološka i industrijska nezavisnost od drugih sila.

Tri ključna prioriteta francuske vojske:

Povećanje zaliha municije svih tipova i jačanje operativne spremnosti.

Suverenitet kroz tehnologiju: Unapređenje sistema za rano upozorenje i smanjenje zavisnosti od drugih država.

Brza reakcija: Sposobnost hitnog angažovanja vojske u kriznim situacijama bilo gde u svetu.

Povratak vojnog roka

Predsednik je potvrdio da je regrutacija za nacionalnu vojnu službu već počela, a prvi pozvani mladići kreću na obuku u septembru ove godine. Ovo vidi kao ključnu etapu za "otpornost nacije".

Makron se osvrnuo i na 2025. godinu, koju je ocenio kao "posebno tešku" zbog operacija u Gazi, na Arktiku, pa čak i u svemiru. Na kraju govora, kroz osmeh je prokomentarisao i svoj izgled, rekavši da ima manji, bezazlen problem sa okom, te da građani ne brinu.

Autor: Dalibor Stankov