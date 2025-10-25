FRANCUSKA ŠALJE KIJEVU 'MIRAŽE' Nastavlja se bitka za Ukrajinu! Makron najavio novu rundu vojne pomoći

Francuski predsednik Emanuel Makron je tokom sastanka "koalicije voljnih" u Londonu najavio novu rundu vojne pomoći Ukrajini koja uključuje avione i rakete.

Francuski predsednik Emanuel Makron najavio je da će Francuskanarednih dana isporučiti Ukrajinidodatne borbene avione "miraž" 2000-5F i PVO rakete Aster, piše francuski list Le Monde, a prenosi United24media..

Makron je izjavio da će Francuska "isporučiti dodatne rakete Aster, nove programe obuke i nove "miraž" avione narednih dana". Naglasio je da je "veoma važno nastaviti podršku Ukrajini i pojačati pritisak na Rusiju".

Proširenje obuke i jačanje ukrajinske PVO

Posle sastanka tzv. "koalicije voljnih", Makron je potvrdio da će Parizproširiti programe obuke za ukrajinsko osoblje, u okviru šire strategije jačanja ukrajinske protivvazdušne i vazduhoplovne odbrane.

Francuska je do sada isporučila tri "miraža" 2000-5F aviona, što je deo ranije najavljenog paketa od šest aviona.

Jedan avion izgubljen je u julu 2025. zbog tehničkog kvara, ali se pilot bezbedno katapultirao. Prema pisanju Le Monde, Ukrajina bi na kraju mogla da dobije između 12 i 20 "miraža", iako tačan broj nije objavljen.

Miraž 2000-5: Višenamenski borbeni avion četvrte generacije

"Miraž" 2000-5 je višenamenski, jednosedi borbeni avion četvrte generacije, koji proizvodi Dassault Aviation. Opremljen je savremenim radarom, naprednim računsko-navigacionim sistemima i laserskom inercijalnom navigacijom.

Avion može da dostigne brzinu od 2.340 km/h i nosi do 6.300 kilograma naoružanja, uključujući AASM Hammer vođene bombe i MICA rakete vazduh-vazduh.

Ukrajina je prve "miraže" dobila u februaru 2025.godine, a već 7. marta su učestvovali u borbenim dejstvima, oborivši rusku krstareću raketu Kh-101 tokom masovnog vazdušnog napada.

Novi francuski paket uključuje i rakete Aster 15 i Aster 30 namenjene sistemu SAMP/T MAMBA, zajedničkom francusko-italijanskom sistemu protivvazdušne odbrane, sličnom američkom Patriotu.

Francuska i Italijaveć su isporučile Ukrajini takve sisteme i nastavljaju da dopunjavaju zalihe raketa.

Modernizacija "miraža" 2000D i borba protiv dronova

Ranije je Francuska najavila modernizaciju svojih "miraž" 2000D aviona radi bolje zaštite od bespilotnih letelica dugog dometa, poput iranskih "šahed-136".

U planu je ugradnja laserski vođenih raketa kalibra 70 mm (Thales FZ275), po uzoru na američke metode korišćenja jeftinijih preciznih projektila za presretanje dronova.

Autor: S.M.