Tek je počelo! Rusija saopštila jezive vesti o Iranu: Svet će tek osetiti najstrašnije posledice, evo šta nas čeka

Ogroman rast cena izazvan operacijom Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana tek počinje da pogađa mnoge sektore globalne ekonomije.

To je izjavio Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) i specijalni predstavnik predsednika Rusije Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom.

Dmitrijev je upozorio da bi posledice sukoba na Bliskom istoku mogle da izazovu snažan inflatorni talas širom sveta.

- Masivni inflatorni skok cena tek počinje da utiče na mnoge sektore, kompanije i pojedince - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks, prenosi agencija RIA Novosti.

Na moguće ozbiljne posledice rata na Bliskom istoku ranije je upozorila i direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva.

Ona je istakla da bi eskalacija sukoba mogla da dovede do rasta inflacije i usporavanja ekonomskog rasta na globalnom nivou.

Prema njenim rečima, nestabilnost na energetskim tržištima i poremećaji u snabdevanju mogli bi da izazovu dodatne pritiske na svetsku ekonomiju.

Sukob između SAD, Izraela i Irana potresa tržišta

Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su 28. februara napade na ciljeve u Iranu, uključujući i prestonicu Teheran, što je izazvalo materijalnu štetu i civilne žrtve.

Iran je potom pokrenuo uzvratne napade na ciljeve u Izraelu, kao i na američke vojne objekte širom Bliskog istoka.

Eskalacija sukoba već je izazvala snažne potrese na energetskim tržištima, dok analitičari upozoravaju da bi dalji rast cena energenata mogao da ima dugoročne posledice po globalnu ekonomiju.

