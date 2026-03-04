Cene energenata rastu zbog sukoba u Iranu: Gas najskuplji za poslednje tri godine

Evropski berzanski indeksi su danas neujednačeni, dok cene gasa i nafte nadalje rastu zbog krize na Bliskom istoku i rasplamsavanja sukoba između Irana i savezničkih snaga Sjedinjenih Američkih Država i Izraela koja je usla u peti dan.

Fjučersi evropskih cena gasa su danas u jednom trenutku skočili na 61 evra za megavat-sat, što je najviša vrednost za poslednje tri godine, a cene nafte Brent je premašila 84 dolara po barelu.

Katar je u ponedeljak obustavio kompletnu proizvodnju tečnog prirodnog gasa (LNG) nakon iranskih napada dronovima na ključna postrojenja u Ras Lafanu i Mesaidu, prenosi CNBC.

Na ovaj način je sa tržišta uklonjeno oko 20 odsto svetske ponude LNG.

Pored toga, Iran je blokirao transport energenata kroz ključnu rutu preko Ormuskog moreuza, što je povećalo zabrinutost za snabdevanje.

Nivo popunjenosti evropskih skladišta gasa iznosi 31 odsto, znatno manje u odnosu na 40 odsto u isto vreme prošle godine.

Indeks Frankfurtske berze DAX je danas u 9.30 sati porastao za 0,65 odsto na 23.892,25 poena, francuski CAC 40 za 0,23 odsto na 8.122,03 poena, dok je britanski FTSE 100 pao za 0,02 odsto na 10.477,76 poena, moskovski MOEX za 0,22 odsto na 2.819,56 poena.

Vrednost američkog berzanskog indeksa Dow Jones je na sinoćenjem zatvaranju berzi pala za 0,83 odsto na 48.501,27 poena, S&P 500 za 0,94 odsto na 6.816,63 poena, a vrednost indeksa Nasdaq za 1,02 odsto na 22.516,69 poena.

Evropski fjučersi gasa za april su se danas na otvaranju berze TTF prodavali po ceni od 58 evra za megavat-sat.

Prema aktuelnim podacima, cena sirove nafte je porasla na 76,186 dolara, a cena nafte Brent na 83,225 dolara.

Cena zlata je porasla na 5.156,02 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 5,7226 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Forex iznosi 1,16059 dolara, što je za 0,08 odsto manje nego na početku trgovine.

Autor: Marija Radić